Por qué La Unión fue un tren de largo recorrido... hasta que se estrelló

Desde su formación en 1984, La Unión hizo honor a su nombre durante 36 largos años. Quizá alguno menos, porque el grupo ya había empezado a hacer aguas tiempo atrás. La ruptura ha sido amarga, y el cruce de acusaciones públicas entre dos de los pilares de la formación, Rafa Sánchez y Luis Bolín, ha puesto de manifiesto el mal rollo existente entre quienes habían sido compañeros y amigos. Aun así, el trío surgido en plena 'movida madrileña', es de los pocos de esa época que más tiempo ha permanecido activo. Resulta ahora relevante conocer las claves que hicieron de La Unión un 'tren de largo recorrido'. Ellos mismos las daban en una entrevista para LOS40 de 2004, cuando conmemoraban su 20º aniversario y el mal ambiente todavía no había hecho mella.

"Lo positivo gana con creces"

En Junio de 2004, Rafa Sánchez, Mario Martínez y Luis Bolín, celebraban dos décadas de música. Y lo hacían publicado el doble CD+DVD Colección Audiovisual 1984/2004. La víspera de su lanzamiento, estuvieron en el estudio de Los 40 Principales para presentarlo. Ya entonces, La Unión parecía incombustible. La mayor parte de las bandas españolas que, como ellos, habían emergido en los 80's, se habían ido extinguiendo. La pregunta de Sira Fernández era obligada: '¿Cómo habéis aguantado tanto tiempo?'. Y Rafa respondía: "Pues la verdad, porque nos gusta mucho lo que hacemos. Creo que es una forma de vida muy interesante, muy apetecible. Yo se lo recomendaría a todo el mundo 'hazte estrella del rock and roll' porque va muy bien. Y creo que al final pones la balanza, lo positivo y lo negativo, y lo positivo gana con creces"

"Lo positivo gana con creces", decía entonces el cantante del grupo. Porque también se había dado 'lo negativo', como él mismo desvelaba en declaraciones a EFE años después: "En 2002, con El mar de la fertilidad, dimos por hecho que se había acabado La Unión. Fue un momento tenso. Yo venía de hacer una ópera rock, algo que no les gustó mucho a mis compañeros, y había mal ambiente".

¿Qué os mantiene unidos aparte del nombre?

Después de superar el mal ambiente, La Unión quiso dejar clara su continuidad. El recopilatorio de 2004 que rememoraba su 20º aniversario, además de las piezas más destacadas de su trayectoria, contenía la canción inédita Sigo aquí, toda una declaración de intenciones. El bajista del grupo, Luis Bolín, daba las claves de su cohesión cuando respondía a la pregunta '¿Qué os mantiene unidos aparte del nombre?': "Pues supongo que las ganas de hacer, y sobre todo cuando vamos a hacer conciertos por ahí y ves que la gente se sigue sumando... y que realmente no puedes dejarte llevar por el cansancio, el victimismo, por los momentos y tal. Simplemente hacer música, la música es lo que tiene realmente el poder de llegar a la gente y hemos tenido la suerte de manejarlo. Eso parece suficiente ya como para seguir ahí"

Sin Lobo-hombre en París... "no estaríamos aquí"

Lobo-hombre en París fue la llave maestra que abrió las puertas a La Unión durante toda su trayectoria. El mega hit del trío madrileño formó parte de su álbum debut Mil siluetas (1984) y fue, sin duda, su mayor éxito internacional. Sobre todo, en Latinoamérica. Basado en un cuento del francés Boris Vian, fue su primer nº1 en Los 40 Principales (el 26 de Mayo de 1984), además de alcanzar el top en la lista de ventas de España durante varias semanas consecutivas.

Por qué La Unión fue un tren de largo recorrido... hasta que se estrelló

Si Lobo-hombre en París no hubiera alcanzado las cotas de éxito que alcanzó ¿qué habría sido de La Unión?. Para el guitarrista de formación, Mario Martínez, la respuesta es evidente: "Pues probablemente no estaríamos aquí. La verdad es que nosotros, los planteamientos que teníamos al principio eran de una banda mucho más experimental, mucho más oscura. Me acuerdo que en la época estábamos muy influidos por New Order, Joy Division... íbamos más encaminados a eso, lo que pasa es que luego...". (Rafa Sánchez añade: "De hecho, se lo enseñamos primero a casas independientes porque realmente las multinacionales nos parecía que no era el tema que iba con nosotros") "Luego lo difícil ha sido mantener un poco el equilibrio entre comercialidad y seriedad, o sea dar buenos temas y tal y cual, mantener el equilibrio. Pero vamos, si no tienes una canción que en principio te ponga en órbita, por decirlo de alguna manera, es bastante más complicado. Entonces, la verdad es que nosotros al 'Lobo' solamente le podemos agradecer cosas"

"Esa huida del aburrimiento es lo que nos ha mantenido"

Con el paso del tiempo, La Unión no se estancó. Rafa Sánchez reconocía en LOS40: "Hemos tonteado hasta con lo latino... no nos hemos cortado nunca". El grupo siempre hizo cosas diferentes... y ese es también otro de los factores que prolongaron su viaje musical. Luis Bolín explicaba con detalle la diversidad de sonidos experimentados por la banda: "Pues sí, hacer cosas diferentes, realmente si alguien que su labor sea crear no le puedas pedir que siempre haga lo mismo. A un director de cine si tira la misma película durante 20 años, al final acabaría aburriéndose a sí mismo y a todo lo que le rodeara. Y yo creo que esa huida del aburrimiento es lo que nos ha mantenido ahí. Intentar que sea siempre divertido lo que hacemos y que realmente nos motive personalmente ¿no?. Yo creo que, a través de eso, la composición es una historia muy interior, de meterte ahí, y luego los directos han venido dando más de lo que a veces esperábamos"

Y La Unión... se desunió

Pero la unión empezó a resquebrajarse definitivamente en 2015, tras la salida de Mario del grupo por problemas de salud. Rafa y Luis continuaron en su línea: experimentando con nuevos sonidos y sobreviviendo con sus conciertos en España y en América Latina. En 2017 publicaron No estamos solos, con 12 grandes éxitos grabados en directo en los estudios de Antena 3. Era el primero sin Mario... y el último con Rafa Sánchez.

En Mayo de 2020, el cantante anunció que La Unión se disolvía. En un comunicado explicaba que la ruptura venía "gestándose desde hacía tiempo", y que la pandemia por el coronavirus había precipitado todo. Sánchez le deseaba lo mejor a su compañero y anunciaba que su objetivo era impulsar su carrera como solista.

La tormenta estalló. A Luis Bolín le pilló por sorpresa la decisión de Rafa y respondía enfadado: "La Unión no se disuelve". El bajista anunció que tomaría medidas civiles y penales contra el intento de apropiación en el registro del nombre de La Unión.

El cruce de acusaciones ha seguido. A finales de Febrero de 2021, Rafa confesaba en EFE: "al final era ya solo una guerra entre dos personas en tierra de nadie y sin llegar a ninguna parte". Vamos, que han acabado 'como el rosario de la aurora'

Qué lejanas suenan ahora aquellas claves en las que La Unión basó su largo recorrido: "Nos gusta mucho", "es una forma de vida muy apetecible", "tenemos ganas de hacer música y llegar a la gente", "la gente se sigue sumando a los conciertos", "no puedes dejarte llevar por el cansancio", "huir del aburrimiento", "mantener el equilibrio entre comercialidad y seriedad"... y Lobo-hombre en París.