Dvicio anuncia que Martín Ceballos tiene Coronavirus y deben posponer las fechas de sus conciertos

En tiempos de Coronavirus, hay que acostumbrarse a vivir el presente, ya que, en cualquier momento, la pandemia puede cambiar nuestros planes. Los músicos, al igual que el resto de personas están expuestos al virus y tienen que sufrir sus consecuencias, por eso, los chicos de Dvicio han tenido que posponer algunas fechas de su gira.

A través de un comunicado en vídeo que la banda madrileña compartió por Instagram, Andrés Ceballos, voz principal del grupo, confirmaba que su hermano Martín tiene Coronavirus y por lo tanto, pese a la ilusión que tenían por reencontrarse con su público, tienen que reorganizar las fechas.

Dvicio tiene que posponer algunos conciertos

"Cuando estábamos en medio de los ensayos, preparando todo con ilusión, tanto tiempo sin tocar, nos hemos enterado que mi querido hermano es positivo en COVID, y esta noticia es para comentaros los cambios y la situación", contaba Andrés a través de un vídeo con el resto de integrantes del grupo.

De hecho, el propio Martín Ceballos comentaba que, pese a haber pasado ya el Covid, ha vuelto a dar positivo: "Pasé el virus una vez pero no me encontraba muy bien, decidí hacerme la prueba y resultó ser positiva.yo estoy en la habitación y el resto de cuarentena".

Los chicos de Dvicio eran los primeros que se morían por sentir el calor de su público y compartir su magia con ellos. y por eso, no todo son malas noticias, puesto que no es que hayan cancelado los conciertos, sino que los posponen. "Nos moríamos de ganas por tocar... No es una cancelación, lo hemos pospuesto dos semanas", explicaban.

De esta forma, la banda Dvicio estará de nuevo con su público el 19 y 20 de mayo en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid y en la sala BARTS de Barcelona el miércoles 26 de mayo.