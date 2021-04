Willow Smith: De la inocencia de ‘Whip My Hair’ a su lado emo en ‘Transparent soul’

Willow Smith ya no es la inocente niña de Whip My Hair. La hija pequeña de Will Smith y Jada Pinkett Smith persigue en solitario su carrera musical, muy alejada de la que su padre quería para ella con ese primer hit de hace diez años. La joven de 20 años ya tiene claro que su género no es el pop y que su estética no es comercial. Willow experimenta con su música géneros como el indie, R&B y blues, aunque en esta última entrega nos ha sorprendido con un pop-punk titulado Transparent soul.

Con una llamativa gargantilla, unas botas pesadas, cadenas y top de aberturas, protagoniza un videoclip muy diferente al aura místico y la paz que transmitió con sus anteriores trabajos. Esta vez se ha unido al músico Travis Barker de la legendaria banda Blink-182 para un material trabajado y potente que marca un punto de inflexión en su carrera.

“Travis es uno de mis artistas favoritos. Y es muy interesante porque, es baterista, pero es mucho más que eso. Estar en el estudio con él realmente me mostró cuán multidimensional su arte...”, contaba ella en el podcast de Zane Lowe.

“Esta canción me demostró que necesitaba deshacerme de las inseguridades que tenía sobre hacer un proyecto de este género”, cuenta la cantante en un comunicado de prensa. Definitivamente se ha dejado llevar por sus ídolos en este terreno: My Chemical Romance, Avril Lavigne, Blink-182, Fall Out Boy and Paramore.

“Nunca sentí que pudiera cantar ese tipo de música porque siempre me entrenaron para cantar R&B y pop ... Me di cuenta de que no es mi voz la que no puede cantar este tipo de música. Tenía miedo de hacerlo porque no estaba segura de lo que pensaría la gente”, admitía a Lowe.

“Estoy muy agradecida de haber creado este tema en un momento tan introspectivo”, dice haciendo referencia a los primeros meses de cuarentena por Coronavirus. Transparent soul forma parte de un disco que aún no tiene fecha exacta, pero que se espera para este verano: un proyecto creado durante la cuarentena y en el que ella muestra su evolución en cuanto a lo que a sonido se refiere.