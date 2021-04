Tales of Arise, a la venta el 10 de septiembre

Tales of Arise se pondrá a la venta el 10 de septiembre de 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. El juego es una nueva entrega de la franquicia Tales of, que bebe del legado de más de 25 años a la par que supone una evolución importante para esta serie de rol japonés.

Los jugadores que compren el juego para PlayStation 4 podrán mejorarlo gratis a la versión de PlayStation 5. Para los jugadores de Xbox, Tales of Arise será un pack doble multgeneracional que incluirá tanto la versión de Xbox One como la de Xbox Series X|S.

Los jugadores se sumergirán en la historia del mundo de Rena, la estrella que lleva gobernando el planeta Dahna con puño de hierro desde hace 300 años. Los renanos han estado consumiendo los recursos naturales de Dahna y esclavizando a la mayoría de la población del planeta para ello.

Esta historia nos narra la lucha de los dahnanos por la libertad, la cual viviremos a través de Alphen, un dahnano con una máscara de hierro que lucha por liberar a su pueblo, y Shionne, una chica de Rena que está huyendo de su país. En su viaje los acompañarán varios personajes, tales como Rinwell y Law, quienes los ayudarán en su lucha por la libertad.

Tales of Arise respeta el ADN básico de la franquicia a la par que intenta ir más allá gracias al 'shader atmosférico' que ha desarrollado Bandai Namco Studios, el cual añade un nuevo toque a los gráficos para hacer que parezcan dibujados a mano.

Este nuevo apartado visual permitirá a los jugadores sumergirse mejor en el universo del juego gracias a un nuevo mundo más vivo en el que podrán explorar numerosos biomas. El combate también ha evolucionado para añadir efectos y ataques más directos que ofrecerán una mayor sensación de espectáculo y los jugadores notarán mejor que nunca las respuestas a sus acciones.

Yusuke Tomizawa, productor de Tales of Arise en Bandai Namco Entertainment Inc., ha declarado: "Queremos que Tales of ARISE suponga un nuevo hito para la franquicia Tales of. El juego tiene una nueva dirección artística que aprovecha al máximo el Unreal Engine y nuestro nuevo shader atmosférico para ofrecer la máxima calidad gráfica y, con ello, hacer que los jugadores se sientan como si estuviesen dentro de un cuadro. El viaje de Alphen y Shionne nos presenta una historia más madura que ahonda en temas más profundos que en anteriores entregas de la franquicia, la cual esperamos que haga las delicias de los jugadores. Estamos deseando que podáis disfrutar de este juego a finales de este año".

Tales of Arise ya se puede reservar en todas las plataforma, tanto en formato físico como en digital. Quienes reserven el juego recibirán un nuevo traje para Alphen y Shionne, así como accesorios y nuevos ingredientes y recetas. En las plataformas digitales también habrá ediciones Deluxe y Ultimate. La edición Deluxe incluye los siguientes objetos (Paquete de objetos Premium, que contiene oro, mejoras y objetos de cocina, Paquete de trajes Premium, con 8 trajes completos y 6 accesorios, Paquete de viaje Premium, que permite contar con mejores habilidades de cocina y creación, así como descuentos en las tiendas).

La edición Ultimate ofrecerá el contenido de la edición Deluxe y, a mayores, nuevos trajes para los personajes y atuendos especiales en colaboración con otros juegos de Bandai Namco. También habrá una edición de coleccionista en formato físico, la cual incluye el mismo contenido que la edición Ultimate y, a mayores, una figura exclusiva, una caja metálica, un libro de arte y la banda sonora del juego.

Habrá una edición especial Hootle que solo se podrá conseguir a través de la tienda de Bandai Namco Entertainment Europa. Dicha edición incluye, además del juego básico, una caja metálica, un libro de arte, una banda sonora y un peluche de Hootle de 15 cm junto con sus 4 accesorios, un contenido descargable de Hootle para el jego, pegatinas y 3 láminas.