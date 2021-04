4 de 10 El decimotercer disco de estudio de la banda inglesa se caracterizó por tener un tinte más optimista y un sonido más pop, con temas como I want it all y Was it all worth it? A partir del lanzamiento de este disco, quedó de manifiesto la entereza y capacidad de esfuerzo de Freddie Mercury. Su enfermedad fue detectada en 1987, y a partir de entonces mantuvo el ritmo de grabación y creación de la música hasta que las complicaciones derivadas del sida acabaron con su vida.