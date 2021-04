Aitana llegó a La Resistencia dejando claro que no había llevado regalo a David Broncano como hacen muchos. “Yo no te he traído nada, pero no para hacerme la chula ni nada”, reconoció. De hecho, le aseguró que, si quería algo, se lo dijese, que ella se lo enviaba. “Un piolet”, le espetó él que no iba a dejar pasar la oportunidad.

Ante la posibilidad de hacer alpinismo juntos ella aseguró que lleva “dos semanas intentando ser un poco deportista, con esto me refiero a que solamente hago una hora diaria de deporte, ya está”.

Luego se metieron en terreno pantanoso al asegurar que eran amigos. “¿Puedo contar nuestra historia?”, preguntaba la cantante entre risas.

“Que sepáis que yo conocí a David Broncano en 2018”, empezó relatando. Detalles que el presentador del programa tampoco recordaba, o eso dijo antes de que el relato se viera interrumpido por una sesión de grabación de vídeos para las familiares de poca edad de Grison y el propio Broncano.

La fiesta de LOS40

Cumplidos los compromisos, Aitana siguió con el relato: “Estábamos en unos premios y, de repente, David Broncano estaba parado repartiendo pulseras a la gente para que entrara a la fiesta de LOS40”.

“Estaba al lado de él y le dije, ‘oye, ¿te importaría darme una?’. Yo quería ir a esa fiesta, no te puedo contar por qué, pero tenía que ir cien por cien”, siguió contando. “Casi me sacaste una navaja”, completó Broncano. “Te dije, ‘por favor, necesito ir a esa fiesta, necesito que me des una pulsera, y, me dijo, ‘venga, vale, luego nos vemos’ y le dije, ‘te doy mi teléfono, y luego cuando estés en la fiesta, me dices si hay mucha gente’ y entonces, saliste a por mí”, continuó.

Broncano no dejó pasar la oportunidad de dejar claro lo caballeroso que fue con ella cuando salió a buscarla, se vino arriba y exageró una historia que no fue tan a lo Braveheart como ha contado. Pero lo que está claro es que, desde entonces, son buenos amigos.

Cosas de famosos

También han hablado de paparazzi y los cambios que han producido en su vida. “Me da miedo hacer pis en el campo. Me da muchísimo miedo. Antes yo, en los lugares que se podía…” contaba antes de especificar que en la calle no lo hace pero que, a veces, en el campo, en los lugares que se podía, hacía pis, “ahora ya no lo hago, me da cosa”.

Aitana, también quiso contestar las preguntas típicas de La Resistencia, una de ellas, la del dinero que tiene en el banco. “Dinero en el banco… me acabo de comprar una casa con una hipoteca, y no mucho, la verdad”. Broncano ha querido saber qué era eso de compartir casa con Blanca Suárez. “Es cierto que cuando me mudé a Madrid, por contactos, me dijeron que Blanca alquilaba un piso y es mi casera”, aclaraba Aitana.

Y como la charla da para mucho, han entrado en los planes empresariales del presentador que está interesado en lanzar al mercado su propia colonia y pidió consejo a la cantante que ya tiene la suya. Broncano quiere sacar la más barata del mercado.

Y hablando del tema a Aitana se le ha escapado anunciar que va a sacar su tercera colonia que no va a ser tan angelical como las que ya tiene. De momento, no se ha librado de dar algún consejo a su amigo.

¿Serán rivales con sus olores?