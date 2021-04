El argentino lo ha vuelto a hacer. Bizarrap ha dado en el clavo fichando a su siguiente invitada: esta vez ha sorprendido con la rapera Snow Tha Product con la que han hecho una sesión tan potente que ha vuelto a batir récords de reproducciones. En apenas 10 horas acumula ya 3 millones de reproducciones en Youtube además de situarse en el número uno de tendencias musicales de la app. Las Music Sessions del productor se convierten en el evento del día cada vez que ocurren y esta no ha sido menos.

Si no conocías a Claudia, el nombre real de la artista mejicana, no te preocupes, en esta sesión #39 ella misma crea una presentación que se te quedará grabada a fuego: 'Hola, buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conoces. Yo ya tengo tiempo que le meto, pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un golpe’'.

Con un rapeo que parece hasta fácil salido de su boca, se corona en español y en inglés para llegar a todos los usuarios internacionales. Sin duda ha sabido a quien acudir para dar ese ‘golpe’ que necesitaba su carrera. Pero no te equivoques, no ha venido a susurrarle al oído a nadie, sus versos son reivindicación al 100%: echando por tierra a esos "raperos" que so saben rapear, a esas chicas de la industria en las que no encuentra sororidad... Y no te miente cuando dice que lo tiene todo bajo control. Todo esto te lo dice, y aun así tiene tiempo de retocarse la melena.

Bizarrap y Snow Tha Product prenden las redes con su sesión: Incluso Ibai tiene algo que decir

Snow, cuyo nombre viene inspirado por la película Snow White (Blancanieves) de Disney, es también compositora y ha colaborado con artistas del nivel de Arcángel, Residente, Alemán o Tech N9ne. Si te ha flipado esta sesión, puedes seguir escuchando otros materiales suyos como por ejemplo, su último lanzamiento esta misma semana, Never Be Me, además de los hits que gozan de más reproducciones: Waste of Time y Say Bitch.

Este trabajo con Bizarrap prendió las redes sociales al mometo y ya le iba suficientemente bien solito, pero la guinda del pastel fue un comentario del actual rey de internet: Ibai Llanos. Al parecer, el streamer tenía algo que sentenciar vía Twitter: “Bizarrap está a un nivel que graba una sesión con una piedra y probablemente sea top 5 temas del año”.