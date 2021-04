Anthony Hopkins y Salma Hayek arrasan bailando al ritmo de Leonard Cohen

Anthony Hopkins está viviendo uno de los momentos más fructíferos de su carrera... ¡Con 83 años! El actor de El silencio de los corderos rompió el récord de actor de más edad en recibir un Óscar por su trabajo en El Padre y lo ha querido celebrar demostrando –otra vez– que la edad no es un impedimento para tener el espíritu de un chaval.

Junto a su querida amiga Salma Hayek, el actor galés ha arrasado en Instagram derrochando estilo mientras mueve los brazos y las caderas al ritmo de Dance Me To The End of Love de Leonard Cohen. Todo el encuentro acaba en un tierno abrazo entre ambos artistas.

Un adorable vídeo que ya lleva casi cinco millones de reproducciones y que se ha ganado los corazones de los seguidores de Salma Hayek, quien ha compartido el momento en su cuenta de Instagram. Actores y actrices de todo tipo, como Antonio Banderas, Freida Pinto o Zoe Saldaña han llenado de corazones los comentarios de la publicación.

A sus 83 años, Hopkins se ha convertido en todo un fenómeno de masas. Sus vídeos en TikTok durante la cuarentena haciendo de 'viejo loco' nos mataron de risa, mientras que su interpretación en El Padre, que le valió su segundo Óscar a mejor actor, nos dejó los ojos llenos de lágrimas.

Un actor polifacético que pone de manifiesto que el talento no conoce de edades ni limitaciones. Además, la elegancia del galés volvió a quedar demostrada tras el mensaje que publicó tras recibir el premio: dio las gracias a la Academia de Cine de Hollywood y le dedicó la estatuilla a su contrincante fallecido, Chadwick Boseman.