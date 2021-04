¿Por qué los Rolling Stones cantaron 'Angie' solo en Madrid?. Porque Joaquín Luqui se lo pidió a Mick Jagger

En Julio de 1982, los Rolling Stones visitaban España por segunda vez. Había una enorme expectación. Su primera actuación en Madrid, en el ya extinto Vicente Calderón, se convirtió en todo un acontecimiento histórico al que asistieron personalidades de la cultura y la política. Esa noche del 7 de Julio, los más de 65.000 afortunados que acudieron al mítico concierto, vivieron un momento apoteósico: cuando sonó Angie. La magia se repetiría en el concierto del día 9. No era un tema que la banda inglesa llevara en el repertorio de su gira europea. Si lo cantaron fue porque Joaquín Luqui se lo pidió a Mick Jagger.

Joaquín Luqui contó la anécdota a Héroes del Silencio.

El 18 de Junio de 1991, el mítico comunicador navarro charlaba con el grupo zaragozano en el estudio de Los 40 Principales. Enrique Bunbury hablaba de los grupos que le habían influido y citaba a Los Beatles y a los Rolling Stones: "Entonces los Beatles fueron también en tu caso, quiero decir que dijiste ¡Oh dioses del Olimpo!' (Si, bueno, los Beatles y los Rolling creo que eran...). ¿Tú eras 'Beatles o Rolling'? (No, 'Beatles y Rolling'). ¿Has visto a los Rolling Stones en directo cuando estuvieron aquí, esta vez o la del 82? (Esta vez) ¿Y sentiste algo especial? (Sí, me encantó cuando tocaron It's only rock and roll). Oh yeah, también fueron nº1 de 40"

"La única entrevista que Mick Jagger concedió... fue conmigo"

A lo largo de la conversación, Héroes del Silencio fueron citando canciones que habían marcado su vida. El grupo mencionó Hotel California de los Eagles, You shook me all night long de AC/DC o It's only rock and roll de Rolling Stones. Curiosamente, se habían olvidado de una, y cuando el bajista Joaquín Cardiel aludió a ella, inmediatamente, Joaquín Luqui rememoró aquella visita del grupo inglés a España, y su entrevista a Mick Jagger, la única que concedió.

"Yo me he dejado una antes en el tintero que es Angie de los Rolling Stones". Luqui entonces recordaba: "Angie, guau... Sabéis en el año 82, cuando estuvieron actuando, sabéis que en la gira no cantaban Angie, y yo me acuerdo, siempre lo digo, perdóname, me has dado pie, una de mis grandes satisfacciones personales humanas fue que la única, la única entrevista que Mick Jagger concedió en esa gira y en esa actuación del 7 de Julio San Fermín... pues fue conmigo. Y esto lo digo con la humilde satisfacción de que Beatles y Rolling Stones han sido para mí los más importantes, y entonces qué bonito... luego ya la actuación del año pasado (1990) hubo más entrevistas. Pero eso, para mí fue, como fan también que era, fue una gozada, en Los 40 Principales y para el periódico y la revista"

Mick Jagger a Luqui: "¿Oye, hay alguna canción que no hayamos cantado?"

Durante muchos años, la banda inglesa había pasado de largo por España. Su debut aquí fue el 11 de junio de 1976 en La Monumental de Barcelona. Ya entonces se decía que era 'la última gira de los Stones'. Y cada vez que emprendían una nueva gira... era la última.

A mediados de 1982, para conmemorar su 20º aniversario, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Bill Wyman y Charlie Watts (entonces todavía eran cinco) se embarcaron en el European Tour 1982, el primero que hacían en seis años. Comenzó el 26 de mayo en Aberdeen (Escocia) y después de pasar por ciudades de Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Francia, Suecia, Austria... llegó a España.

Los días 7 y 9 de Julio, los Rolling actuaron por primera vez en Madrid, en el Vicente Calderón. Horas antes de su salida al escenario, Mick Jagger concedía su única entrevista a un medio de comunicación español: Los 40 Principales. Joaquín Luqui reproducía el momento de la conversación en la que el líder de los Stones le preguntaba por 'alguna canción' para incluir en el repertorio de esos conciertos:

"Pero me acuerdo que me preguntó y me dijo '¿oye, hay alguna canción, tú que has visto (porque en el 81 habían actuado en el Madison de Nueva York y fuimos a verles) hay alguna canción que no hayamos cantado?'. Y yo digo, 'joder, pues resulta que justo es la que yo creo que es la más popular en España, más incluso que 'Satisfaction' y que no la cantáis'. Y dice '¿Cuál?'. 'Pues Angie'. Y el tío se quedó así, 'ay va, pues es verdad lo que pasa es que ya nos queríamos olvidar un poco'. Y digo 'pues cantadla, porque estoy seguro de que va a pasar algo total'"

"El único lugar de la gira en la que cantaron Angie fue España"

El 7 de Julio de 1982, sobre las 21:00, sus Satánicas Majestades debutaban en el campo del Atlético de Madrid ante las 65.000 personas que lo abarrotaban. Había sido un día bochornoso, pero justo en ese momento, cuando la banda saltaba al escenario, cayó una tremenda tormenta. Un diluvio acompañado de rayos, truenos, viento... que no impidió que el grupo apareciera y arrancara la actuación con Under my thumb.

Las crónicas cuentan que aquel fue un concierto mítico, irrepetible e histórico. Tanto que el propio Keith Richards lo recordaría siempre: "Estoy seguro de que el día en el que muera, con independencia de que vaya al cielo o al infierno, Dios me pedirá que le pague los rayos y truenos tan impresionantes que desató para nosotros".

Entre los asistentes a aquel memorable concierto, había rostros muy conocidos como Felipe González (entonces secretario general del PSOE), Miguel Ríos, Ana Belén, Víctor Manuel o Ramoncín. Los Stones fueron desgranando sus clásicos... y llegó un momento "apoteósico": "Bueno, el único lugar de la gira en la que cantaron Angie fue España. Si sabéis, si no estuvisteis cuando se hablaba del concierto, pues cuando se encendieron todas cerillas fue con Angie, cuando se hizo apoteósico fue con Angie".

Lo que seguramente desconozcan los más de 120.000 asistentes que llenaron el estadio las noches del 7 y el 9 de Julio de 1982, es que vivieron ese momento apoteósico de 'cerillas encendidas'... gracias a Joaquín Luqui.