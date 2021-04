Marlon y Dani Fernández se apuntan a la fiesta de LOS40 Primavera Pop 2021

¡Qué ganas de fiesta! ¿Cuántas veces has repetido eso últimamente? Si la respuesta es muchas, está claro que eres candidato a no perderte nuestro LOS40 Primavera Pop 2021, el festival con el que despediremos a la primavera a lo grande y de forma segura.

El próximo 18 de junio tenemos una cita en el Palacio de Vistalegre, de Madrid, a partir de las siete y media de la tarde. Hay ganas de volver a recuperar los grandes momentos de la música en directo y ese día lo haremos.

Es nuestra forma de gritar a los cuatro vientos que la cultura es segura si todos colaboramos para que lo sea y cumplimos con las medidas de seguridad impuestas. Así que, no te lo pienses mucho y compra ya tu entrada que están volando.

Madrid Palacio de Vistalegre 19:30

Una fiesta a lo grande

Esta semana, nuestros locutores han ido confirmando algunos de los nombres que nos acompañarán en este gran evento. Habrá mucho empoderamiento femenino con Aitana, Lola Índigo y Ana Mena. Tampoco faltará testosterona con Omar Montes, Bombai, Beret o Rocco Hunt. Y sí, sabemos que algunos de ellos han colaborado entre sí, y por eso podemos soñar con verles juntos en el escenario.

Ellos no son los únicos que formarán parte del cartel de este gran día. Siguen sumándose artistas a la fiesta. Cristina Boscá y Dani Moreno ‘El Gallo’ han desvelado hoy otros dos nombres en Anda Ya!

Marlon se apunta

Marlon se apunta. El grupo de Adrián Roma no quiere perderse LOS40 Primavera Pop y menos en este momento tan importante para ellos en los que están a punto de lanzar single nuevo que llegará acompañado de nuevo álbum y gira.

Están eufóricos y con muchas ganas de compartir todo el trabajo que han estado haciendo en los últimos meses y nosotros, deseando poder conocerlo. "Hay esperanza. Esperanza de que pronto todo vuelva a parecerse a lo de antes. Esperanza para vernos y cantarnos, pero sobre todo, hay ganas, muchas ganas!! Os pensamos cada día", escribían hace poco en sus redes. Pues bien, ha llegado el momento.

Además, seguramente en primera fila estén dando saltos y gritos tanto Ana Fernández como Andy Molina, las dos actrices que salen con Adrián y Juan y que apoyan a sus chicos en su aventura musical más que nadie.

Marlon, confirmado para LOS40 Primavera Pop 2021. / LOS40

Dani Fernández también se viene de fiesta

No han sido los únicos confirmados en Anda Ya! Cristina y Dani han desvelado otro de los nombres. También estará en LOS40 Primavera Pop Dani Fernández que está pletórico con la buena acogida de su último single, Clima tropical. "No han pasado ni tres días y ya hemos llegado a las 100 mil escuchas en @spotifyspain 😱😱 Me emociona saber que hacéis vuestra la canción. Sois la hostia...", escribía hace unos días.

Todavía no conocemos el repertorio que llevará esa tarde noche al escenario, pero lo que tenemos claro es que Dani va a disfrutar de la noche por las ganas que tiene de volver a recuperar los directos. Y ya le contó a David Otero durante la presentación de su disco, que le gusta seguir de fiesta después de bajar del escenario, así que, quién sabe cómo acabará ese 18 de junio. Tony Aguilar, a partir de las 14h. seguirá desvelando nuevas confirmaciones.

Dani Fernández también estará en LOS40 Primavera Pop. / LOS40

Un concierto seguro

Y tranquilo si te preocupa lo de los conciertos en pandemia. LOS40 apostamos por una cultura segura anteponiendo la seguridad, ante todo. Que nos gusta la fiesta, pero con cabeza. LOS40 Primavera Pop 2021 contará con las medidas de seguridad oportunas contra el coronavirus.

Se tomará la temperatura y se repartirá gel hidroalcohólico en la entrada a todos los asistentes. Además, la entrada y salida será escalonada para evitar aglomeraciones.

Pero claro, para que todo salga como tiene que salir necesitamos toda vuestra colaboración. Por eso se recomienda que los asistentes lleguen con una hora de antelación al evento.

El uso de mascarillas será obligatorio y habrá que mantener la distancia de seguridad, pero seguro que a eso ya estáis más que acostumbrados. Y no os preocupéis porque los asistentes tendrán su asiento asignado en todo momento. Siguiendo todas estas pautas, podremos disfrutar de un evento totalmente seguro.