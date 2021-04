Leiva estrena ‘Solaris’, una canción muy diferente e inspirada en ‘Euphoria’

No hay mayor gesto de gratitud que regalar en el día de tu cumpleaños. Y eso es precisamente lo que ha hecho Leiva. El cantante y compositor madrileño cumple 41 años este viernes 30 de abril y lo ha querido celebrar a lo grande, lanzando su nueva canción: Solaris.

Solaris es una composición diferente. Sumamente etérea, tan alejada de las canciones a las que nos tiene acostumbrados... pero tan bonita a la vez. Está inspirada en la serie Euphoria y suena agridulce, pero arrebatadora, como muchas de las escenas de esta serie de culto protagonizada por Zendaya y Hunter Schafer.



Sobre esta canción, de letra y título misteriosos, el artista ha dicho en Instagram: "La escribí hace unas semanas, mientras veía la serie Euphoria. Una hipnótica secuencia me dio el hilo del que tirar. Jules recién llegada al barrio, cuchillo en mano, grita a Nate: “You wanna fucking hurt me? You have no fucking idea! I’m fucking invincible!” Esta canción nada tiene que ver con el disco nuevo que he estado grabando estos meses entre CDMX y Madrid. Tampoco con el proyecto que he grabado en Chicago. De todo eso pronto os informaremos. Mientras, ojalá #Solaris os acompañe".

En Solaris, Leiva hace un ejercicio de pop muy sutil y se atreve con el falsete en ese extraño, pero adictivo estribillo: "Creo que lo empiezo a ver", repite como un mantra el cantante recordándonos un poco a Sen Senra. "Invencible como Jules en Euphoria / Entre tanta multitud, me siento un poco igual / Ya te lo sabes tú de memoria / Creo que lo empiezo a ver / Creo que lo empiezo a ver", canta en esta deliciosa pieza.

Para Solaris, Leiva ha contado con un videoclip dirigido por Claudia Barral en el que se suceden una serie de escenas íntimas de personajes solos o en compañía, todos ellos lidiando con su mundo interior, tratando de sacar su fuerza interior.