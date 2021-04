María Becerra nos cuenta todo sobre ‘Miénteme’: su amistad con Tini, cómo surgió y los días de grabación

Dos de las mujeres más potentes de la escena urbana sacan colaboración. Tini Stoessel y María Becerra lanzan Miénteme, un tema en el que brilla el género del reggaetón, además de su talento como vocalistas, bailarinas e incluso actrices. LOS40 ha tenido la oportunidad de hablar con Becerra sobre el origen de esta canción, de los intensos días de grabación y de la amistad basada en los pilares de la admiración que les une.

“Nosotras ya tenemos bastantes colaboraciones juntas y es que nos encanta grabar canciones, planear cuando sacarlas, y Miénteme fue una de ellas. Me dijo ‘mira, tengo una canción que me gustaría que formes parte, te veo a vos, solamente a vos, la quiero sacar lo más cerca de mi cumpleaños que se pueda, sería un regalo para mí’. Luego por cuestiones de que todo lleva mucho tiempo no lo pudimos sacar para su cumple, ¡pero bueno! Me lo dijo por WhatsApp, me la pasó y dije obvio. En seguida grabé mi parte y le encantó”, me cuenta la argentina sobre la semilla de Miénteme.

Ella en Buenos Aires a las 11:00 de la mañana y nosotros en España cinco horas por delante, nos confiesa que está como un flan: “Estoy súper nerviosa, lanzamientos así que son súper esperados me ponen muy nerviosa, pero nada, sé que le gente le va a gustar y quiero que vean es vídeo, ¡no sabes lo que es el vídeo!”. Con suerte no nos deja con la intriga y me explica que “grabarlo fue lo más cansador que he hecho en mi vida, creo que jamás había tenido un rodaje así, increíble el ritmo que maneja Tini, muy difícil de seguir”.

Sé que su amistad es súper sincera

“Fueron dos días de rodaje súper intensos. Era a dos horas en auto, así que el primer día nos levantamos a las 3:30 de la mañana y a las 4:00 arrancamos para llegar a las 6:00 porque había que agarrar el amanecer, nos empezaron a maquillar y a las 7 u 8:00 empezamos a grabar. Y luego ese día estuvimos grabando hasta las 23:00 de la noche. Ese día llegue a la 1:00 a mí casa y a las 3:00 estaba durmiendo: los días que grabo videoclip estoy muy ansiosa. Pienso en lo que hice en el rodaje, qué puedo hacer mejor mañana, cosas que mejorar. Y al día siguiente lo mismo”, me narra la cantante de Acaramelao.

Este videoclip dirigido por Diego Peskins “fue súper largo. Tiene mucha coreografía, mucho armado, bailarines, todo. Una producción increíble”. La cantante me aclara: “No lo digo en tono de queja, se nota en el resultado las ganas que le metimos”.

El proyecto es un fiel reflejo de la complicidad que tienen entre ellas. Un plan perfectamente tramado que acaba con la veloz huida de ambas por la carretera. Becerra lo tiene claro: “La amo, la amo. Es mi amiga. Esa es mi amiga y nunca nadie va a tocarla. Yo la voy a defender. La verdad que la quiero muchísimo, tenemos una gran amistad, nos redefendemos y sé que su amistad es súper sincera”.