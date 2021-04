Nyno Vargas sobre su nuevo álbum: "Se vienen más colaboraciones con artistas conocidos y con talentos nuevos"

De camino a Portugal, Nyno Vargas habla con Sergio Labrador sobre todos los detalles de No te enamores, un tema que lanzó hace dos meses y que ya acumula millones de reproducciones en todas las plataformas musicales. Esta canción es una colaboración de Nyno Vargas junto a dos grandes del género urbano como son Maikel Delacalle y RVFV.

Tal y como cuenta Nyno, esta colaboración surgió de manera improvisada, él tenia que ir a Tenerife a hacer la sesión de fotos de su disco y allí coincidió con Maikel y RVFV, a ellos les gustó la canción y de ahí nacion uno de los últimos éxitos del género urbano "No teníamos nada previsto. En Tenerife coincidí con Maikel y RVFV, en una sesión, les mostré la idea de la canción y Maikel la empezó a tararear, así que les dije: 'Si os gusta el tema, adelante, meteos'. Porque a mí todo lo que sea fusión, me encanta", cuenta Nyno Vargas en LOS40 Urban.

Además, el cantante adelantó en exclusiva el tema que sale hoy, que recibe el nombre de No me lo creo, un single en solitario, con el estilo mas fiel del artista y que supone una apuesta muy atractiva, ya que fusiona varios estilos como tango, flamenco, mambo, reggaeton e incluso un poco de bachata. "Es un tema que tiene mucho de todo", tal y como confirma Vargas.

El nuevo álbum de Nyno Vargas

Todos estos singles que Nyno está presentando junto con otros que ya se han lanzado como Hola, nena y Hola, mi amor formarán parte de un nuevo álbum, un disco que, según nos adelanta Nyno, ha dividido en dos partes y la primera parte de este saldrá en junio. Así que será en verano cuando podamos escuchar la nueva propuesta de Nyno. "Un álbum donde se podrán escuchar temas inéditos y que dará paso a la siguiente parte para la que estoy trabajando ya", nos cuenta el artista.

Este es un disco que lleva en la mente del artista bastante tiempo, él mismo dice que lo lleva "arrastrando" desde el año pasado, pero después, tuvo que pararlo ya que él se fue a Supervivientes y posteriormente, llegó la pandemia del Coronavirus. "He tenido que tirar de lo que yo tenía, para no seguir arrastrando este proyecto y poder enseñárselo al público.Poner punto y aparte para continuar con el otro".

Además, también nos adelanta que en el siguiente vendrán muchas sorpresas. "En el siguiente vienen más colaboraciones, con artistas conocidos y también algún talento nuevo. Ellos necesitan que los artistas que ya estamos asentados les demos nuestro apoyo", cuenta Nyno.

El nuevo remix de Hola, nena

Hola Nena era un tema que tenía pensado para que saliera con un remix con un artista internacional. Aunque Nyno aún no puede desvelar quién es ese artista sí que confirma que ya está grabado y que se grabó desde Puerto Rico.

Su relación con Omar Montes

Nyno Vargas y Omar Montes tienen muchas cosas y muchos en común. Desde hace tiempo que querían lanzar un tema juntos y esta ocasión se dió cuando grabaron Hola nena, uno de los grandes éxitos del 2020. "Omar Montes me llamó a mí y me dijo: 'te vas a ir y no tenemos nada grabado'. Era casi imposible juntarnos, cada uno teníamos nuestros líos y nuestros eventos, hasta que dijimos: 'Esto no puede seguir así', cuenta Nyno Vargas.

Aunque el pasado 2020 fue muy atípico, Hola, nena fue uno de los grandes temas que consiguió sacarnos de la monotonía y animar el espíritu, no solo en España, sino también en el resto del mundo. "Fue un éxito en nuestro país y también se posicionó como uno de los más virales del mundo. En dos semanas nos hizo disco de oro, tres platinos... Fue una pena que no lo hayamos podido llevar a festivales y conciertos", se lamenta Nyno, aunque guarda todas las esperanzas de que esto sí sea posible con No te enamores.