‘11 razones’ llevan a Aitana al Nº1 de la lista

Hace dos semanas estaba en el ecuador de la lista y ahora se instala en el número uno. Así de asombroso ha sido el recorrido reciente por el chart de 11 razones, el single de Aitana que debutó en LOS40 hace 16 semanas y que este primero de mayo, tras un ascenso de siete puestos, se ha situado en lo más alto del podio.

11 razones es la novena canción de la catalana en llegar al primer puesto de la lista. Solo a lo largo del pasado 2020, fue número uno con tres canciones: +, junto a Cali & El Dandee (el 28 de marzo), y Si tú la quieres, a dúo con David Bisbal (el 18 de julio) y Más de lo que aposté, con Morat (el 21 de noviembre). Si lo contamos en semanas, AItana ha sido número uno 11 semanas… De modo que su liderato con 11 razones coincide con su semana 11 en el trono.

Aitana no descansa y prácticamente no hay semana en que no sea noticia por una razón u otra. Hace nada estrenó un nuevo tema, Ni una más, cargado de reivindicación feminista y en el que participan otras 47 mujeres de la música, el cine, la moda y la televisión. La actualidad de Aitana pasa también por su actuación confirmada en LOS40 Primavera Pop el próximo 18 de junio, que promete ser el ansiado reencuentro de la cultura pop con los grandes espectáculos después de una larga espera por la pandemia.