Estas 10 parejas han roto en tiempos de pandemia

Una de las cosas que ha traído aparejada la pandemia es el mayor acercamiento en los núcleos de convivencia. Y eso ha producido un doble fenómeno. Hay familias que se han unido más que nunca por todo el tiempo que han compartido y han fortalecido su relación. Y hay otras familias que no han podido con tanta cercanía y tanta intensidad y eso ha acabado con su relación.

Ya podemos hablar de un gran número de parejas rotas en pandemia. En algunos casos, las circunstancias de esas rupturas habrán sido otras ajenas a la crisis que estamos viviendo, pero lo cierto es que pasan a engrosar la lista de relaciones que no han podido superar estos tiempos.

Kim Kardashian y Kanye West

A principios de año empezaron los rumores sobre el divorcio de esta pareja tan mediática. Efectivamente se confirmaron poco después, aunque se barajaron varias versiones. El entorno de la socialité decía que era ella la que había propiciado esta ruptura mientras que el cantante aseguraba que era él el que no quería pasar más tiempo con ella.

El caso es que las cuestiones económicas no han supuesto mucho problema por el acuerdo prenupcial que firmaron antes de casarse hace seis años. Queda por definir el tema de la custodia. De momento, ya hay rumores de nueva ilusión para Kim a la que se la relaciona con un activista y colaborador de la CNN.

Jennifer Lopez y Álex Rodríguez

No es la primera vez que Jennifer Lopez anuncia compromiso de boda y luego se echa atrás. Ya ocurrió con Ben Affleck y ahora se ha repetido la historia con Álex Rodríguez. Dos años especulando sobre una posible boda que finalmente no va a llegar.

“Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor el uno al otro y para los hijos de ambos. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y de apoyo”, compartieron en un comunicado común.

Recientemente se les ha visto cenar juntos y se habla de una segunda oportunidad, pero no está confirmado.

Karol g y Anuel AA

En los últimos meses han sido muchos los rumores que apuntaban hacia una separación entre una de las parejas más rentables del urban latino. Finalmente, Anuel AA, confirmó hace unos días, que llevan cuatro meses separados y que la decisión la había tomado ella. Eso sí, pedía a sus seguidores que no empezasen una guerra con los fans de su ex. Y ella también se ha pronunciado con palabras de cariño sobre Emmanuelle.

Laura Matamoros y Benji Aparicio

La pareja tiene un hijo en común y puede que esa fuera una de las razones por las que decidieron dar una segunda oportunidad a su relación que ya había pasado por una ruptura previa. Pero el chef parece que no acaba de sentirse a gusto con la hija de Kiko Matamaros y ha roto la relación hace unas semanas.

Aunque al principio no fue fácil de asumir, parece que la influencer se está reponiendo y ya ha llegado a afirmar que le sienta bien la soltería.

Sara Carbonero e Iker Casillas

Después de intensos rumores de separación y de varias negativas de la pareja, finalmente, no les quedó más remedio que confirmar que su ruptura era un hecho. Fieles a su costumbre de mantener su vida íntima en la más absoluta privacidad no han vuelto a hacer comentarios por mucha caña que se le haya dado al ex futbolista.

Lo que sí sabemos es que parece que mantienen una buena relación o eso, es lo que podemos deducir de los mensajes que se intercambian en redes sociales.

Andrea Duro y Juan Betancourt

Nadie se esperaba la ruptura entre Andrea Duro y Juan Betancourt después de dos años de relación, pero parece que la cosa es casi segura. Y hay que decir casi porque algún mensaje de la actriz ha dejado una puerta abierta a la duda. Está claro que el tiempo dirá si lo de esta pareja es una crisis temporal o algo definitivo.

Anita Matamoros y David Salvador

Parece que las hijas de Kiko Matamoros no pasan por el mejor momento sentimental. Si antes hablábamos de la ruptura de Laura Matamoros, ahora toca hablar de la de su hermana Anita. Ella misma confirmaba en redes el fin de su relación.

“David y yo ya no somos pareja, lo que no quita que nos queramos mucho y nos llevemos bien. Es una persona muy especial para mí. He aprendido y crecido con él. Guardamos el mejor recuerdo de nuestra relación”, escribía para contestar la pregunta de una seguidora.

Zac Efron y Vanessa Valladares

Diez meses ha durado la relación del actor estadounidense con la modelo australiana. Parece ser que los compromisos de sus agendas, totalmente incompatibles, le llevó a él a tomar la decisión de acabar con su historia. Eso sí, parece que de momento permanecerá en el país de los canguros donde tiene varios proyectos profesionales.

Álvaro Soler y Sofía Ellar

Cuando todos pensábamos que Álvaro Soler y Sofía Ellar estaban preparando su boda tras cinco años de relación, van y nos sorprenden con el anuncio de su ruptura que compartieron a través de redes sociales.

“Lo más bonito es que seguimos siendo esos dos que han barrido a casa, que se han quemado el pelo y se han apoyado en un mundo complejo que existe detrás del telón y los kilómetros. Como ambos sabemos que entendéis lo que es el amor desde el respeto y lo que en este momento estamos viviendo, no tenemos ni que deciros que contamos con el total de vuestros abrazos y apoyo a lo que siempre hemos compartido de mil amores con vosotros, y seguiremos compartiendo desde lo vivido y el más puro amor y cariño", escribían.

Ana de Armas y Ben Affleck

La pareja comenzó su relación poco antes de estallar la pandemia y pudimos verles pasear juntos a sus perros durante el confinamiento. Pero parece que la cosa no cuajó y hace cuatro meses se separaron. Ya hay rumores de nueva ilusión para ella, aunque, de momento, nada confirmado.