8 de 8 ¿Eres un apasionado del coleccionismo en formato físico? ¿Te encanta empaparte de esos grandes clásicos de antaño que marcaron la historia del cine? Esta colección de películas de Charles Spencer Chaplin de A Contracorriente Films está hecha para ti. La filmografía esencial del gran Charlot llega a las estanterías remasterizada en Blu-Ray. 11 discos con todas las películas del director –algunas, como El chico, remasterizadas en 4K– con una avalancha de extras y documentales que incluye, además, una selección de cortometrajes fundamentales del director y un libreto escrito por el genio soviético Sergei Eisenstein. Un must have para cinéfilos cuya tirada limitada se reduce a 1.000 copias en todo el mundo. La propia distribuidora acompaña la edición con pequeño folleto con el número de serie de cada copia y una certificación de que no se van a producir más copias de esta edición en un futuro. Las películas incluidas son: El chico, El gran dictador, Una mujer de París, Candilejas, Un rey en Nueva York, Tiempos modernos, El circo, La quimera del oro, Luces de la ciudad y Monsieur Verdoux. También vienen los cortometrajes Vida de perro, Armas al hombro, El peregrino, Un día de juerga, Al sol, Vacaciones, Día de paga y El peregrino. Cada disco viene con alrededor de una hora de extras entre documentales, escenas inéditas y diálogos con expertos en la filmografía de este estupendo director.