Las 3 frases más polémicas de la entrevista de Évole al neonazi arrepentido

Lo de Évole cerró temporada con una entrevista a David Saavedra, un militar ex nazi que relató cómo desde su juventud le conquisto la ideología de Adolf Hitler y cómo salió después de todo ello.

El entrevistado empezó explicando que recordaba perfectamente la primera vez que vio junto a su padre unas imágenes del dictador con cientos de personas adorándolo. Desde entonces empezó a leer sobre la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un "friki" de ella.

Fue tal la adoración por el nazismo que se llegó a tatuar en la espalda a Rudolf Hess y se guardó un hueco para Hitler: "Nunca me lo hice porque consideraba que no era digno todavía de él porque aún bebía alcohol".

Confesó haber engañado a los militares para poder entrar en el cuerpo y haber formado parte de grupos de extrema derecha como Alianza Nacional. Hasta que poco a poco fue saliendo de todo ello gracias a un amigo que le hizo abrir la mente.

Del "holocuento", a Marx

Tras todo el relato fueron dos las frases de Saavedra que las redes sociales más subrayaron para entender todo el proceso que vivió él pero que han vivido y pueden sufrir otros jóvenes:

- "Al Holocausto le llámanos holocuento", dijo para explicar que ellos no creían la versión oficial sobre lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial con los judíos, campos de concentración, etc.

El Holocausto era el holocuento. Y ‘La lista de Schindler’ le daba hasta risa. #LoDeXNazi pic.twitter.com/UaWT06uJGr — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 2, 2021

- "Lo que nosotros decíamos entonces es lo mismo que ahora dice VOX en el Congreso". "Cuando VOX dio el salto, muchos nazis se pasaron a VOX". El entrevistado lamentó que el discurso que tenían ellos y que era marginal ahora se esté normalizando por todos.

- "Cuando era nazi no había leído ningún libro de Marx en mi vida. Cuando me prestaron uno y lo leí entendí que estaba equivocado y empecé a dejar de lado el nazismo". Leer fue la clave. Así explicó cómo fue abriendo su mente y dejando entrar nuevas ideas que no encajaban con las que había defendido, para acabar sin reconocerse a él mismo y empezar una nueva vida.