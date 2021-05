Del 1+1=7 de Fran Perea a la pregunta indiscreta a Sara Sálamo: cómo han vivido los famosos el 4M en Madrid

Ya casi está la suerte echada en Madrid. La comunidad de la capital está celebrando este 4 de mayo unas elecciones autonómicas muy atípicas al tratarse de unos comicios adelantados que además coinciden en martes y que han obligado a los niños de la región a quedarse en casa hoy para que los colegios se convirtiesen en centros electorales.

Así, durante todo el día de hoy, centenares de miles de habitantes de la Comunidad de Madrid están pasando por las urnas de los diferentes colegios electorales para depositar su voto y decidir si Isabel Díaz Ayuso seguirá al frente de la autonomía durante los próximos dos años, o por el contrario, el tablero político cambiará y será otra persona quien ocupe su puesto. Y como no, entre ellos hemos podido ver a caras muy famosas.

David Bustamante, María Pombo, Marta Pombo, Belén Estéban y otras muchas caras conocidas, han querido compartir con sus seguidores imágenes sobre el momento en el que han ido a votar este 4M y animar así a sus seguidores a acudir a las urnas.

La anécdota de Sara Sálamo con el sentido de su voto

La actriz canaria Sara Sálamo también ha contado desde sus redes a sus seguidores cómo ha sido ir a votar en pandemia y después ha querido compartir con ellos una anécdota que le ha ocurrido en su colegio electoral.

"La anécdota del día ha sido muy graciosa, porque justo la mujer que estaba detrás de mí me ha preguntado: '¿Dónde está la papeleta de tal partido?'. Y le he dicho: 'No lo sé'. Y me dice: '¿Ah no? ¿Y tú a quién vas a votar?', como asustada y sorprendida de que hubiera otras opciones", ha empezado a contar la pareja de Isco a través de sus stories de Instagram.

Sara ha continuado explicado a sus followers que le ha dicho a la mujer a quién iba a votar este 4M y que ante su respuesta, la señora se ha alejado de ella y ha empezado a analizar su estilismo. "Ha sido muy raro, muy divertido. Muy sorprendente. En fin, es solo una anécdota", ha acabado la actriz, para después, animar a todos sus seguidores a acudir a las urnas.

Fran Perea y Chicote en las mesas mientras Marcelo se libra

Si ha habido dos famosos que hayan vivido este 4M con intensidad electoral, esos han sido Alberto Chicote y Fran Perea. El cocinero y el actor fueron citados por la Junta Electoral para ser miembros de la Mesa y hoy han tenido que ocupar sus puestos.

"Los de la junta electoral son unos cachondos: poner al de 1+1 son 7 a contar votos...", bromeaba Fran Perea en Twitter solo un rato después de que se abrieran los colegios electorales, mientras Chicote se limitaba a subir una fotografía de él junto a las otras dos miembros de la Mesa que ha conformado este 4M.

Sin embargo, la suerte ha sido distinta para Marcelo. El jugador del Real Madrid ha podido finalmente estar disponible para viajar a Londres con el resto de la plantilla después de que se haya librado de formar parte de la Mesa electoral del colegio Liceo Europeo de La Moraleja en la que estaba citado como Vocal suplente gracias a que, según ha informado La Sexta, una señora mayor que tenía el título de segunda vocal, se haya prestado voluntaria para sustituirle en el cargo.