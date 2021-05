‘Sálvame’ anuncia la revolución: llegan nuevos colaboradores

Sálvame ha cumplido 12 años en antena y quiere hacer aquello de renovarse o morir. El programa estrella de Telecinco va a darse un lavado de cara y, para ello, impondrá una transformación absoluta en su equipo de colaboradores. Así se enteraron los tertulianos de la noticia:

"Buenas tardes, colaboradores. A lo largo de estos 12 años, por este plató, han pasado la friolera de casi 50 colaboradores. A partir de mañana, este grupo de colaboradores tendrá nuevas caras. Para algunos de vosotros estas nuevas incorporaciones serán bienvenidas. Para otros, sin embargo, podría significar su inminente salida del programa. Muy atentos, colaboradores, porque, para bien o para mal, los 12 años de 'Sálvame' van a traer muchos cambios y quedan 24 horas para comenzar a sufrirlos. Tic-tac, tic-tac…".

Los colaboradores presentes en plató no se mostraron muy preocupados ante la noticia. Algunos, incluso, como Gema López, aseguraron que están deseosos de ver nuevas caras en Sálvame. "Entre nosotros sabemos de qué pie cojea cada uno, pero siempre, cuando llega un elemento externo, que llega con fuerza, que puede llegar con causas pendientes con algunos de nosotros, aquí se monta una revolución. A mí me parece bien porque me va la marcha", dijo la periodista.

En cuanto a la identidad de esos nuevos colaboradores, el programa dio alguna que otra pista: "Alguno de los nuevos colaboradores podría pertenecer a una saga muy importante de nuestro país, alguien que se ha cansado de que su familia esté en el punto de mira y haya decidido dar un golpe en la mesa y zanjar su silencio formando parte de nuestro programa. Y atentos, porque algunas incorporaciones podrían ser muy conocidas por todos nosotros".

El anuncio de 'Sálvame', en vídeo

Los colaboradores de Sálvame hicieron sus cábalas y estas son sus apuestas:

¿Se cumplirán sus predicciones?