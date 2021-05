Kiko Rivera deja de seguir a Anabel Pantoja y desvela todas sus razones

Kiko Rivera no está dispuesto a enterrar el hacha de guerra. El DJ, que arremetió duramente contra tu madre en el programa Cantora: la herencia envenenada, vuelve a la carga en Sálvame, el programa estrella de Telecinco, aunque esta vez lo hace para poner en su sitio a su prima Anabel Pantoja.

"En estos momentos dejo de seguir a mi prima Anabel porque es alguien que no me aporta nada", dijo el hijo de Isabel Pantoja, que entró este lunes telefónicamente en el espacio de La fábrica de la tele para explicar la razón por la que ha dejado de seguir en Instagram a la colaboradora. "¿Para que seguir a alguien que no te interesa nada de lo que pone?".

A continuación, Kiko explicó el motivo de su enfado: "Dejé de lado a mi prima el día que su contestación fue que ella no quería que yo le enseñara nada de lo de mi madre. Si alguien no quiere escuchar mi verdad, ¿para qué tenerla al lado? La he dejado de seguir voluntariamente".

La llamada de Kiko Rivera, en vídeo

Eso sí, no le desea nada malo y asegura que su relación no está rota, que lo podrán arreglar en un futuro. "Que le vaya muy bien y que gane el Negro Supervivientes", añadió.

Anabel Pantoja responde a Kiko Rivera

Hubo un momento durante la llamada que Anabel Pantoja, indignada, salió del plató. Cuando terminó la intervención de su primo, volvió y puso los puntos sobre las íes. "A mí él sí me ha aportado mucho: muchas cosas buenas, pero también muchos disgustos", aclaró. "He estado aquí sentada y se me han planteado situaciones muy chungas. He dado la cara porque mato por él, porque no quiero que le roce ni el aire".

"Yo entiendo que él tenga su parte de razón, pero yo no quiero perder a ninguna de las dos partes", afirmó. "Yo también lo he necesitado a él muchas veces y no ha estado, y eso él lo ha reconocido. Mi problema no es el mismo, pero ¿se le han olvidado todas las cosas que hemos vivido juntos?".