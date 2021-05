Ringo Starr revela cuál es su canción favorita de los Beatles

Durante la década que permanecieron juntos y en activo, los Beatles publicaron una enorme cantidad de canciones. De muy diversos estilos y letras, los cuatro de Liverpool no dejaron de sorprender a sus fans con temas de todo tipo, aunque, como en cualquier agrupación, sus miembros tenían intereses muy diversos y gustos variados. Hace un tiempo supimos cuál era la canción favorita de Paul McCartney, y ahora lo hacemos con la del batería de los Beatles, Ringo Starr.

El músico ha revelado cuál es la canción con la que más disfruta de la legendaria banda. Lo ha hecho en una entrevista musical en el programa de televisión de Stephen Colbert. En un momento, el periodista le hizo una pregunta muy directa: "Tienes una canción para escuchar por el resto de tu vida. ¿Cuál es?". Ringo Starr no dudo en contestar: "Come together". El artista quiso elegir el tema compuesto por John Lennon que abre el disco Abbey Road, publicado en 1969.

"Hay muchos otros favoritos, pero si quieres uno, Come Together", dijo Starr. Y añadió: "Creo que funcionó perfectamente con la banda y la canción, y John la compuso siendo totalmente John. Me encantó ese momento".

Es habitual que Ringo Starr elogie as composiciones del que fue su compañero de banda y amigo. En declaraciones a Far Out Magazine, contó que cuando estaba llegando el final de los Beatles, lastrados por la mala relación que existía entre ellos, prácticamente trabajaban separados. De esa manera, cuando escuchaban las canciones de cada uno de los miembros, automáticamente sabía quién era el autor de cada una de ellas. "Me daba cuenta de cuáles eran las canciones de John, siempre preferí tocarlas, siempre tenían un poco más de rock and roll", dijo Ringo.

Ambos músicos siguieron en contacto después de la separación de los Beatles. John Lennon lo invitó en 1970 a participar en su primer disco en solitario, Plastic Ono Band, mientras que Ringo Starr le devolvió la invitación para formar parte de su disco debut.