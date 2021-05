Muere a los 28 años Pierce Fulton, productor de dance y creador de temas como ‘Runaway’

Hoy el mundo de la música dance pierde a uno de los suyos. El productor Pierce Fulton ha muerto con tan solo 28 años, después de una "trágica lucha con su salud mental", según ha informado la revista Billboard.

Este pasado lunes 3 de mayo, el hermano mayor del músico, Griff Fulton, publicó a través de las redes sociales del artista un duro comunicado anunciando su muerte. "Me rompe el corazón compartir con vosotros que Pierce falleció el jueves por la noche, después de una trágica lucha con la salud mental".

"Pierce estaba increíblemente lleno de vida, amor y creatividad inimaginables. Era amable, cariñoso, considerado, tonto y dulce. La persona más mágica que todos tuvimos la suerte de conocer, oír y ver. Era un experto en absolutamente todo lo que se proponía y tenía esta increíble habilidad para retener conocimientos como nadie que haya conocido", escribía su hermano Griff en la cuenta de Instagram del artista:

Aún conmocionados con la noticia, sus colegas de profesión y amigos han compartido sus condolencias públicamente. Djs y productores como Audien, Oliver Heldens y otros artistas tanto de la escena electrónica de Nueva York como de fuera, ya han lamentado su pérdida.

Entre 2014 y 2016 no había emisora o club de dance que no programara Runaway, la canción que elevó al productor estadounidense Pierce Fulton a lo más alto de las listas especializadas. Fue uno de sus trabajos más representativos, el que le abrió probablemente más puertas, pero no el único. A lo largo de su trayectoria, Fulton desarrolló su talento con tótems de la música electrónica como Martin Garrix y Mike Shinoda, con quien firmó en 2018 la colaboración: Waiting for Tomorrow.

Tal y como continuaba el comunicado de su hermano: "El año pasado fue un momento difícil para todos", ha expresado Griff Fulton. "Si tú o alguien que conoces ha tenido problemas, por favor, tómatelo en serio, expresa tus sentimientos y busca ayuda".

Si tú o alguien que conoces necesita ayuda por motivos de salud mental ponte en contacto con el Teléfono de la Esperanza: 717 003 717.