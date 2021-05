Día de la Madre: Aitana, Dani Martín, Amaia Montero, David Bisbal... así lo celebraron nuestrxs VIPs

Un nuevo Día de la Madre, el segundo que tenemos que vivir separados de las mujeres que nos dieron la vida. Y aunque el mejor regalo del mundo para todxs nosotrxs hubiera sido una vacuna para todas ellas y así poder celebrarlo en familia, un beso por videollamada, una canción, unas flores, un regalo o un te quiero en estos momentos de pandemia ha sido lo más necesario para madres e hijos. Así lo han entendido todxs nuestrxs VIPs, Aitana, Dani Martín, Amaia Montero, Chenoa... que han compartido el día de la madre en sus redes sociales.

Todos ellos han lanzado preciosos mensajes reivindicando tanto los mensajes de cariño hacia sus madres o las palabras más dulces hacia sus hijos celebrando que ellas son las madres que inspirarán palabras tan bonitas como "estoy enamorada de mi madre", "ella mi mundo, mi luz", "ojalá sepa darle a mi hija todo lo que tú nos diste" o "ser el ancla y el motor de nuestras vidas".

Estos han sido algunos de los mensajes y las fotografías que han compartido en sus cuentas de Instagram.

Aitana: Estoy enamorada de mi madre

Vanesa Martín: El amor no necesita filtros. Felicidades mamá y a todas las madres del mundo!!! De todo tipo🐶😻......... #❤️ #laToñimuchaToñi 🗽

Chenoa: ELLA mi mundo,mi luz,mi mejor abrazo,sus besos,mi guía. Mi mami. #diadelamadre 🙏🌹⭐❤

Malú: Siempre estás ahí, siempre puedo contar contigo para lo q sea.. Reírnos, llorar o simplemente estar... De ti he aprendido valores q me han resultado importantísimos y sobre todo nos has dado amor infinito durante toda nuestra vida... Ahora me toca a mi... y ojalá sepa darle a mi hija todo lo q tú nos diste y nos sigues dando cada día. Te quiero mamá #felizdiadelamadre #diadelamadre

Pastora Soler: Las cuatro unidas en este día tan especial, mis hijas y mi madre!!!!! Sé que este año no tiene ganas de celebrar nada, que cada día especial es triste para ti, pero este día de las madres, este año es más especial para mi, porque tengo la dicha y el privilegio de tenerte a mi lado, porque demuestras cada día como de importante son tus hijos para ti, como sacas fuerzas para seguir dándonos lo mejor de ti, como te ocupas de tus nietas, como sigues siendo madre sobre todas las cosas!! Tu protección, tú cariño, tú amor, tú dedicación... él estará orgulloso de que sigas siendo el pilar de esta familia! Feliz día mamá! Te quiero ❤️ Y a mis niñas preciosas, gracias por hacerme sentir una madre orgullosa y afortunada! Os amo! ⭐️⭐️ #felizdiaatodaslasmamás #Madre #hijas

Amaia Montero: FELIZ DÍA A TODAS LAS MADRES DEL MUNDO. Felicidades a todas las madres del mundo...en especial al PILAR de mi vida🙏❤️ #felizdiadelamadre

Barei: Felicidades a todxs las valientes “perfectamente imperfectas” que, de la forma que sea, han decidido entregar su AMOR eterno a esos pequeños desconocidxs que según vamos conociendo y amando cada día más (hasta llegar a no caber tanto amor en el pecho), consiguen hacernos tener esa ‘sonrisa tonta’ en la cara permanente, llorar hasta que parezca que nos rompe el corazón, bailar como si la música fuera a terminarse mañana, no dormir pero soñar con un mundo mejor para ellxs y desde ellxs cada día, dejarnos la espalda por no saber decir ‘ahora no cariño’ cuando alzan los brazos, convertirnos en chefs de la noche al día, cantar más que en cualquier concierto que hayamos dado o al que hayamos ido... AMAR sin saber que de verdad no existen límites ... Sólo ellxs logran mostrarnos el mundo, la vida y a nosotrxs mismxs como nadie ni nada lo hará jamás, ¿Quién dijo que las cosas más maravillosas tuvieran que ser fáciles? Si volviera a nacer una y mil veces, sin duda lo haría de nuevo❤️ #madresimperfectas #diadelamadre #gratitude #regalodevida

David Bisbal: Feliz día de las madres a todos, porque somos todos los que disfrutamos de ellas y de estos momentos tan únicos. Me encanta vivirlos en familia y recordarlos para siempre! @rosannazanetti 😍❤️💖 te amo. Y en el día de las madres me quedo mirando esta foto de mis padres y me encanta, que sentirán ellos con los hijos de sus hijos!? #felizdiadelamadre 💖

Dani Martín: Te quiero mamá!! Eres la mejor madre con todo! Gracias por enseñarme tantas cosas bonitas! 🌻

Blas Cantó: Siempre tuve dos, que suerte. Felicidades mamá(s). ✨🌹

Beatriz Luengo: Feliz día a todas las madres con estas palabras que para mi definen lo que es el amor a un hijo ♥️ Foto: @basiliosilvaphoto #diadelasmadres

Sergio Ramos: Ya lo sé, todos tenemos a la mejor, pero yo tengo a tres mejores. 😉😍 Gracias, mamá, por enseñarnos el valor de la familia y no soltarnos nunca, incluso ahora. Gracias, hermanita @mirianramosoficial, por seguir la estela y ser la mejor madre y tía del mundo. Y gracias, mi amor @pilarrubio_oficial, por ser el ancla y motor de nuestras vidas, nuestro ejemplo y nuestra alma. La vida no se agradece con palabras, sino con hechos, y vosotras nos lo dais todo. ¡Os quiero! ILY❤️💜❤️ #FelizDíaDeLaMadre