La razón por la que Yoli de ‘Los Serrano’ no estuvo en Santa Justa Klan: “Mi madre se enfadó más que yo”

“Todas somos Yoli” se ha convertido en una frase para reivindicar a todas aquellas mujeres secundarias que han aparecido en la televisión española durante los últimos años a la sombra de otro personaje femenino. La frase, que ha cogido poder en redes en los últimos años, hace referencia al personaje de Yoli de Los Serrano, siempre al lado de Tete.

La actriz Sara Brasal fue la encargada de dar vida a este personaje durante los siete años que duró la ficción. La joven comenzó en Los Serrano cuando solo tenía diez años. De este modo, toda España vio cómo crecía delante de la pantalla.

Esta semana, Sara ha acudido a Estirando el chicle para hablar con Victoria Martín y Carolina Iglesias sobre toda aquella etapa. La artista ha contado algunas anécdotas de aquella época.

Sara hizo la prueba para Tete

Lo primero que ha desvelado Sara es que cuando ella se presentó al casting no lo hizo para ser Yoli, sino para ser Tete. Sara ha explicado que era su hermana quien se dedicaba a este mundo, pero que se apuntó a su agencia y la llamaron para una prueba. Tras pasar varias etapas, finalmente la llamaron. Eso sí, no era para el personaje que pensaba:

“Un día, yendo a un cumpleaños, mi madre me dice que me han cogido pero que no era para el personaje de Tete. De repete me llega el guion y veo ‘Yoli, gorda, con gafas de culo de vaso’ y le dije a mi madre que no quería hacerlo, que el personaje de la prueba era uno muy guay. Mi madre me dijo que no siempre se puede hacer de princesita y que hay personajes que luego llenan mucho más. Con mis diez años reflexioné y al día siguiente le dije a mi madre que quería hacerlo.”

Sara también ha contado cómo vivió el fenómeno de Los Serrano en su colegio, donde vio como algunos de sus compañeros empezaban a tratarle distinto:

“Era curioso porque la misma persona que me hacía bullying venía a preguntarme qué iba a pasar en la serie. Con amigos de toda la vida, recuerdo que cuando fueron a buscarme de la televisión al colegio, estaba toda mi clase despidiéndose desde la barandilla”.

¿Por qué no estuvo en SJK?

De la serie nació el grupo Santa Justa Klan (SJK), que contaba con Natalia Sánchez, Víctor Elías, Adrián Rodríguez y Andrés de la Cruz. Los actores que daban vida a la pandilla de Guille y Tete. Eso sí, había una gran ausencia: la de Sara Brasal (aka Yoli).

Carolina Iglesias ha querido saber por qué no estaba Yoli en el grupo de A toda mecha, preguntándole directamente a ella. “Me parece misoginia pura”, ha dicho Victoria Martín.

“Yo ni cantaba ni nada, pero en su momento pensé 'joer, somos cinco y cuatro están de gira'. Luego volvían y en el camerino se hablaba de esa gira en la que yo no estaba”, dice Sara recordando aquella época.

Cuando Victoria le ha preguntado si en algún momento se sintió dejada de lado, la actriz ha contestado lo siguiente: “No por mis compañeros, en ningún caso. Mi madre se enfadó más que yo. Eran cinco niños y había cuatro en el grupo”.

Cuando las presentadoras han querido saber qué explicación dio la productora sobre este tema, Sara ha dicho que era muy pequeña y que nunca lo supo: “Lo mismo era una cosa de guion y pensaron que Yoli no vendía o no pegaba en el grupo por su personalidad”.

“A mí me mandaron un par de CDs para que cuando ellos estuviesen cantando, yo me las supiese y se vea que Yoli se las sabe”, ha dicho Sara sobre el grupo.

El momento más fan que vivió junto a Santa Justa Klan

Aún así, Sara tiene algunas anécdotas junto al grupo. Como un momento en el que los fans del grupo por casi acaban con ella:

“He de decir que el momento más fan que he tenido ha sido en un concierto de ellos en el que casi muero aplastada por un grupo de fans. Acabé estampándome contra una valla y un segurata me dijo que me apartara. Fue entonces cuando apareció el padre de Víctor (Elías) y ya me dijo que me fuese con él”.

Sin duda, nos hubiese encantado que Sara fuese una de las integrantes de SJK. Lo bueno es que ahora, con los años, muchas personas se han dado cuenta de que Yoli era uno de los mejores personajes de la serie.