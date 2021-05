El K-Pop, el fenómeno que ha hecho posible lo imposible

El K-Pop llegó a nuestras vidas hace muchos años, pero han sido estos últimos más recientes los que ha llevado este fenómeno a su punto de fama más álgido. Ahora, múltiples artistas surcoreanos que representan estos sonidos son conocidos mundialmente. Un hecho que hasta su explosión, era impensable.

Lo creas o no, esta reunión de estilos y sonidos forma parte de tu día a día. Quizás no te hayas dado cuenta, pero al menos una vez cada dos días te cruzas con algún contenido relacionado con este fenómeno. Ya sea a través de la canción que suena en la radio, de la publicación de un familiar o amigo en redes sociales o, incluso, en los Informativos emitidos a través de la televisión.

Ya no podemos referirnos al K-Pop en términos de futuro, pues forma parte de uno de los elementos más revolucionarios de la industria de la música más actual. El K-Pop ha conseguido lo imposible, y te lo voy a justificar en las siguientes líneas:

Las leyes cambian

Este fenómeno ha conseguido modificar un aspecto del ámbito legal de Corea del Sur, un hecho casi impensable para el resto de países. Los jóvenes de entre 18 y 28 años están obligados a cumplir con el servicio militar, pero el Gobierno de Corea ha hecho una excepción. La Asamblea Nacional ha aprobado una ley que permite que algunas figuras populares del ámbito de la Cultura y las Artes pospongan dicha obligación hasta los 30 años.

De este modo, pueden cumplir con sus actividades profesionales para seguir expandiendo la cultura del país por nuevos territorios. El éxito del K-Pop no tiene límites.

El amor incondicional por Corea

Precisamente, y tal y como hemos mencionado en líneas anteriores, la razón por la que se ha elaborado esta ley se basa en el aumento del interés internacional por su cultura. Y es que el K-Pop ha conseguido que millones de personas alrededor del mundo se adentren en sus tradiciones, su idioma e, incluso, se animen a fomentar el turismo del país.

Tanto es así que desde el año 2010 se ha experimentado un aumento notable de la llegada de turistas a Corea del Sur. Según Datos Macro, en dicho año se registró 8,7 millones de visitantes. En 2019 ya son más de 17 millones los turistas que han llegado al país. La evolución desde el 2011 hasta nuestros días coincide con el auge de algunos grupos y bandas de K-Pop, como son Big Bang y Girls Generation. Si bien es cierto que estos datos no tienen porqué justificarse con este fenómeno, podría haberse convertido en uno de los principales atractivos.

Carteles de BTS en las calles de Seúl (Corea del Sur) / JUNG YEON-JE (Getty Images)

Y también por los bailes

Si hay algo que también ha conseguido el K-Pop es despertar el interés por el baile de sus millones y millones de fans. Tanto es así que las quedadas entre sus seguidores para aprenderse las coreografías de sus artistas favoritos es una práctica de lo más común. Algunos, incluso, han conseguido llegar a la final de Got Talent, el conocido programa de televisión. Este es el caso del grupo de baile Geo Prism, que conquistó al jurado y al público al ritmo de los hits de pop surcoreano.

De hecho, Lucy Paradise, artista española de K-Pop, asegura que las coreografías son uno de los elementos que convierten este género en una auténtica obsesión. "Canciones súper pegadizas, coreografías perfectamente milimetradas y visuales y una estética muy cuidada. Los cantantes han recibido un entrenamiento especial para ser cantantes de K-Pop y se nota que luego las puestas en escena son increíbles", explica.

El K-Pop en las radios internacionales

Algo que antes era imposible y que el K-Pop lo ha hecho posible es su aparición en algunas de las radios más importantes. Este es el caso de algunos de sus artistas en la lista de LOS40. Aunque en diciembre de 2012, PSY consiguió hacerse con el Número 1 gracias a Gangnam Style, posteriormente han aterrizado otras voces que han expandido el éxito del fenómeno.

BLACKPINK es una de las que lo han hecho posible después de llegar a lo más alto de nuestra lista con Kiss And Make Up, su colaboración Dua Lipa. Lo consiguieron a principios de 2019. Pero no han sido las únicas.

Luis M. Ortiz

Los exitosos BTS también han colaborado en esta expansión del éxito del K-Pop por nuestra radio. Han llegado a nuestro Número 1 en dos ocasiones con su hit Dynamite. Un logro que ninguna boyband de K-Pop ha conseguido antes en los 54 años de vida de nuestra lista. Primero lo consiguieron en diciembre de 2020 y, posteriormente, en enero de 2021. Eso sí que es terminar y empezar el año con buen pie.

¿Qué tienen las canciones de estos artistas para triunfar? Todo. "Las canciones transmiten de una forma que no te hacen falta entenderlas para que te gusten", declara Lucy Paradise. "Estoy segura de que el fenómeno del K-Pop va a seguir creciendo internacionalmente y vamos a ver algo normal que siempre haya canciones surcoreanas en la lista de LOS40", concluye.

Los artistas, también conquistados

El éxito del K-Pop ha llegado a oídos de otros artistas internacionales de referencia, que no han podido evitar caer rendidos ante su talento. Esto es, sin duda, otro logro para el pop surcoreano, ya que la idea de conquistar a leyendas como Mick Jagger, Paul McCartney o los Backstreet Boys era inimaginable en un pasado.

Ahora no solo ellos han mostrado su apoyo a estos artistas, e incluso sus deseos de colaborar con ellos. Lady Gaga, Dua Lipa, Ariana Grande, Selena Gomez, Maluma, Snoop Dogg, Halsey, Skrillex, Diplo, Lorde, y otros muchos artistas más han mostrado su amor por este fenómeno. Y no solo los que están relacionados con la industria de la música. John Cena y Emma Stone son otros de los que están obsesionados con el talento de estos jóvenes artistas.

No hay duda de que el K-Pop es imparable y de que se ha convertido en un fenómeno difícil de controlar. Y es que una vez que te adentras en él, no encuentras la salida. Pero lo que también ha demostrado es que no existen fronteras ni barreras en la música.