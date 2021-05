Lyanno: “Colaborar con Rauw Alejandro siempre es bien porque tenemos una química increíble”

Lyanno es un artista de Puerto Rico que tiene todas las papeletas para dar el salto internacional este 2021. Su éxito viene de lejos, pero su música está a punto de traspasar todas las fronteras este año. Para hablar de su carrera y su futuro en la industria ha entrado vía ZOOM en LOS40 Global Show, el programa que conduce Tony Aguilar.

La química con Rauw Alejandro

"La gente ha aceptado nuestra canción, Poderosa, muy bien. Queríamos que todas las mamasitas se sintieran poderosas y se identificaran con el tema. Colaborar con Rauw Alejandro siempre es bien. Tenemos una química increible dentro y fuera del estudio. Somos familia y cada vez que sacamos un tema es un palo".

La dificultad del videoclip de 'Poderosa'

"Fueron 14 horas de grabación para el vídeo de Poderosa. Miami es como Puerto Rico, que hace sol y, de repente, llueve, y ese vídeo necesitaba sol porque es un vídeo colorido. El clima nos dio problemas al principio, pero lo logramos hacer".

Videoclip oficial de Poderosas

El resurgir de la música puertorriqueña

"El género está un constante crecimiento. A veces pienso en lo que viene. Por mi parte, me mantengo dándole un refresh a mi sonido y a mi carrera. Ahora mismo estoy trabajando en mi primer álbum. La gente va a escuchar la esencia de Lyanno, pero con cosas totalmente nuevas".

La colaboración soñada de Lyanno

"Me encantaría colaborar con The Weeknd o Chris Brown. Ya he colaborado con artistas latinos con los que soñaba colaborar, como De La Ghetto y Arcángel. Son artistas que admiro muchísimo y tengo muy buena relación con todos ellos".

Si quieres ver la entrevista completa de Lyanno en LOS40 Global Show…¡dale al play!