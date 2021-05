Henry Cavill es un rostro conocido por cualquier cinéfilo. Su papel en El hombre de acero le dio fama mundial, aunque antes de embarcarse en la aventura del superhéroe más famoso del cine Cavill ya había participado en series icónicas como Los Tudor y tuvo un gran éxito de taquilla en la película Immortals.

El actor, nacido un 5 de mayo de 1983 en Saint Halier, en Jersey, Reino Unido (38 años), es hoy uno de los grandes rostros de Hollywood. En su filmografía encuentra títulos tan reconocidos por el gran público como El hombre de acero, The Witcher, La liga de la justicia o Batman v Superman. Un tipo hecho a sí mismo que no necesita presentaciones. En LOS40 repasamos 10 datos curiosos que quizás no sabías de esta estrella británica.