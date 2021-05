Elsa Pataky y Chris Hemsworth se van a la fiesta de un grupo de música y lo petan con su excéntrico baile

A día de hoy parece mentira eso de poder hablar de una fiesta multitudinaria, sin mascarillas ni distancia social. Pero es posible. No es España, desde luego, pero parece que sí en Australia. O eso es lo que podemos deducir de las imágenes que han compartido Elsa Pataky y Chris Hemsworth.

La pareja ha sido invitada a la fiesta de The Teskey Brothers, un grupo australiano de su círculo de amigos que se han montado una fiesta blanca, de esas que nos avanzan el verano y nos hacen pensar en lo está por llegar. Y claro, no faltó una actuación en directo. “Si puedo daros un poco de sabiduría, os recomiendo que escuchéis de inmediato a The Teskey Brothers”, escribía el actor junto a un fragmento del show.

“Guau. ¡Una de mis bandas favoritas! Carry You es mi destino cuando tengo tres cervezas en … 😂🎤”, escribía La Roca. Parece que este grupo de blues rock de Merlbourne tiene más de un fan. También estaba en la fiesta el hermano de Chris, Liam Hemsworth. “Experiencia inolvidable con familiares y amigos escuchando cantar a @joshteskey. Te amo amigo”, escribía en sus redes.

Un baile mítico

Está claro que disfrutaron y mucho de la fiesta. Tanto que Elsa y su marido se mostraron de lo más desinhibidos. De ahí que no dudaran en marcarse una coreografía de esas que pasan al imaginario popular por lo difíciles que resultan de olvidar.

“Con esos movimientos de baile, ¿cómo podría decir que no? 💃 #fiestablanca”, preguntaba la actriz sobre su marido que es el que realmente lo da todo en el baile que se marcan los dos al ritmo de Stayin’ Alive de los Bee Gees. No nos extraña que Paula Echevarría no pudiera dejar de reír. “😂😂😂😂😂los mejores”, comentaba Natalie Portman.

¡Qué ganas de fiesta y de verano!