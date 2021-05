Harry Styles, cazado ‘in fraganti’ robándole un beso a Emma Corrin de ‘The Crown’

Harry Styles y Emma Corrin han elevado la temperatura en el set de rodaje de My Policeman tras ser cazados in fraganti robándose un beso. Las imágenes, que pertenecen a una de las grabaciones de esta interesante película que se rueda en Brighton, Reino Unido, desde hace unas semanas, se han convertido en la comidilla de los fans, que esperan como agua de mayo saber más sobre esta nueva película protagonizada por dos estrellas de cine en auge.

A pesar de que a algunos les gustaría que este beso generase una crisis de pareja con Olivia Wilde, la actual novia del ex de One Direction, Styles y Corrin mantienen, hasta donde sabemos, una estricta relación profesional y su romance no peligra. El destino de la actriz que dio vida a Lady Dy en The Crown parece otro, aunque no sería la primera vez que una estrella lo deja todo tras enamorarse entre toma y toma.

Sea como fuere, My Policeman no traerá solo un interesante romance entre los personajes de Styles y Corrin, sino que la historia que trata va mucho más allá y probablemente nos deje escenas muy subidas de tono. Para empezar, porque la trama sigue la vida de Tom Burgess, un agente de policía británico de los años 50 que reprime su sexualidad, ya que ser gay está penalizado por las autoridades.

Emma Corrin y Harry Styles en el set de “My Policeman” ayuda, ya ni aguanto este martirio llamado no ser Emma Corrin pic.twitter.com/O7CrTwaHlY — 𝑴 𝑼 𝑵 𝑫 𝑶 . 𝑾 𝑨 𝑻 𝑻 𝑷 𝑨 𝑫 (@MUNDOWATTPAD5) May 4, 2021

📸| Más de Harry Styles y Emma Corrin ayer en el set de #MyPoliceman pic.twitter.com/m2g7nj6BRP — HS FILMS HISPANIC (@HSFILMSHISP) May 4, 2021

Su esposa Marion (Emma Corrin) no tiene ni la más remota idea, así que cuando descubre el pastel y se da cuenta de que Tom está enamorado de un compañero llamado Patrick (David Dawson), esta tratará de hundir la carrera del que fuera su marido y lo denunciará para que lo encarcelen.

Imágenes que darán la vuelta al mundo

Uno de los grandes rumores que se ha generado en torno a My Policeman tiene que ver con las escenas de cama entre Harry Styles y su compañero masculino de reparto, David Dawson. Según adelantó el tabloide sensacionalista The Sun en base a una fuente cercana al rodaje, la intención del director de la película, Michael Grandage, es "no dejar mucho lugar a la imaginación" en las secuencias de sexo.

David Dawson y Harry Styles en el set de rodaje de 'My Policeman' en Brighton, Rieno Unido, en mayo de 2021 / GC Images / Neil Mockford

"Harry se está volcando en el personaje y está muy emocionado por el reto, aunque es una tarea bastante abrumadora. Él siempre quiere hacer cosas que la gente no espera y retar a aquello que todo el mundo piensa de él. Y eso es lo que va a hacer en esta película", confiesa la misma fuente, que señala que veremos a Styles sin ropa en dos encuentros con su ligue y en otro en el que estará él solo.