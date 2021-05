El peor momento en la vida de Joshua Basset: “Fue un tortazo en la cara”

Joshua Bassett, cantante y protagonista de la serie High School Musical: El Musical, lanzó su primer EP en solitario hace tres meses con temazos como Lie Lie Lie, Telling Myself o Heaven Is You. Bassett, que de la noche a la mañana se ha convertido en un talento polifacético que bien te firma una serie musical como te saca un disco en solitario, nos revela cuáles son las canciones que más valor emocional tienen para él en su nuevo EP.

También ha explicado en exclusiva a LOS40 qué temas son sus favoritos o pueden tener más tirón entre el público que le sigue y cuáles le han llenado más a nivel profesional, así como si tiene pensado trabajar con algunos de sus compañeros de High School Musical, si ya planea montar algo son Sabrina Carpenter o si la fama le ha afectado a nivel personal y profesional. ¿Es de esos tipos que se busca en Google o le da igual lo que publiquen sobre él?

Lo primero que te quiero preguntar es sobre tu nuevo EP. Dijiste que hiciste este trabajo en el lapso de dos años y que cada canción representaba de alguna forma una parte de tu vida. ¿Cuánto de autobiográfico hay en todo esto? ¿Qué historias o momentos de tu vida te inspiraron?

Lo primero: gracias por tenerme aquí, es un gran placer. Sobre el tema del EP: algunas son ficción, el contexto es ficticio, contienen algunas verdades ocultas, pero creo que sí, cada canción es muy auténtica en relación al momento en el que estaba, en el espacio en el que me encontraba, pero claro, he cambiado tanto en los últimos dos años que no todas las canciones son estrictamente relevantes para mí ahora mismo. Aunque sí lo fueron en su momento, y eso evoluciona con el tiempo, porque a veces escribo una canción en un escenario específico y un año después eso se aplica a mi vida de forma diferente, pero es la misma verdad aunque en diferente contexto.

Imagino que todas las canciones son importantes para ti, pero ¿hay alguna que te toque especialmente, que te toca en lo más profundo de tu corazón, de tus emociones

No lo sé. Heaven Is You siempre ha sido muy especial para mí, e incluso Do It All Again. Only A Matter of Time también es una canción muy potente, así que supongo que esas tres.

Eres actor, cantante, compositor y acabas de sacar tu EP. Has hecho una barbaridad de cosas en todo este tiempo. ¿En qué campo te sientes más cómodo? ¿Cómo te vamos a ver en el futuro?

Creo que cambia constantemente. Cuando ruedo mi serie me siento bien haciendo eso, y cuando no estoy rodando estoy en el estudio practicando todo el día y me concentro en eso. A veces voy de un lado a otro. Otros días trabajo de 7:00 a 19:00 y después voy al estudio a grabar. Y otra veces no me apetece hacer nada. Creo que todo cambia constantemente. No tengo una respuesta muy concreta para eso.

Ye has hecho famoso gracias a High School Musical y ahora haces este nuevo album que es tan diferente de ese espíritu adolescente de Disney. ¿Temes que puedan encasillarte las discográficas, que no te tomen en serio?

Creo que al final la buena música es lo que gana, así que me centro en cómo hacer que salga lo mejor posible. Si eso funciona en la gente es genial, si no, no es mi problema. Creo que hay un estigma con la gente que viene de Disney y llega a la industria musical. Pero bueno, yo trataré de hacer la mejor música que pueda y cómo le llegue a la gente… es como le llegue a la gente.

En los últimos meses te hemos visto mucho como protagonista de las noticias de algunos medios de comunicación. ¿Eres de esos tipos que busca lo que la gente dice de él?

Suelo estar desconectado de los medios de comunicación habitualmente. No tengo la predisposición mental de estar en ellos. Cuando las cosas se hacen muy gordas y se habla mucho de ello hay intermediarios a mi alrededor que me lo cuentan, pero de forma general no lo busco.

¿Cómo te ha afectado ser famoso a nivel personal? ¿Cómo vives con ello?

Aparte de varias cuestiones prácticas como lugares a los que no puedo ir… cuando tiene que ver con la opinión que tienen de mí o las cosas que se dicen de mí… la mayor parte de las veces la gente no tiene ni idea de lo que habla o no lo entienden del todo. Y en eso me doy cuenta de que no te lo puedes tomar de forma personal. En el momento en el que estoy expuesto, o expongo uno de mis trabajos, eso deja de formar parte de mí y debo distanciarme. Entonces la gente me podrá amar u odiar. Al final no soy yo, y debo recordar eso cuando vienen turbulencias.

Volviendo al EP: no hay muchas colaboraciones en este album. ¿Por qué?

Ahora mismo es donde estoy. Estoy muy orgulloso de cada canción en el EP y en cómo se enmarca en el conjunto. Estoy súper abierto a hacer todo tipo de colaboraciones en el futuro, pero para este primero todo nació así. Yo escribí las canciones y así ha salido.

Algunos fans han hablado de la posibilidad de que puedas colaborar con Sabrina Carpenter en los próximos meses. ¿Va a ocurrir? Y si es así… ¿Cuándo?

No puedo decir nada sobre ello pero obviamente me encantaría hacerlo, sería genial.

¿Y quizás con algunos de tus compañeros de High School Musical?

Seguro, me encantaría hacer algo con ellos, pero ahora mismo no está ocurriendo.

Ya has rodado la segunda parte de High School Musical. ¿Tienes algunos otros proyectos entre manos?

Sí, ya tengo algunos proyectos que estoy empezando pero desafortunadamente no puedo decir nada. Tengo las manos atadas. Pero sí, estoy haciendo cosas. Y musicales también.

Imagino que de eso tampoco puedes decir nada.

No. Pero estoy muy contento.

En High School Musical, en ese tipo de instituto que vemos nunca hay problemas, todo está bien, nadie sufre bullying ni nada parecido. Y luego en este otro tipo de series que también son adolescentes, como Euphoria, sí que vemos una mayor profundidad psicológica en sus personajes. ¿Crees que el cine adolescente hacen un retrato real de la realidad de las clases?

Yo diría que la psicología es igual de realista, aunque el sujeto de acción se encuentre bajo el paraguas de Disney, pero creo que son realistas y que la gente ama tanto estos personajes porque de alguna forma se sienten identificados con ellos. Euphoria, Riverdale y todas estas series son geniales, pero creo que también en nuestra serie hay espacio para que nuestros personajes puedan conectar con el resto de público. También tratamos temas íntimos como ser gay en una ciudad muy conservadora, cosas de ese tipo. Muchas personas pueden sentirse identificados con ese tipo de luchas e inseguridades. Hay muchos ejemplos. Creo que no sería darle el suficiente crédito a este proyecto no reconocerlo.

¿Y cómo fue tu experiencia cuando fuiste adolescente? ¿Se parece a lo que vemos en la serie?

Crecí participando en una compañía teatral musical así que sí, hay muchas cosas reales en eso. El humor que hay es genial. Tim Fiederle, el creador, fue un gran talento infantil del teatro, trabajó en Broadway, y muchas cosas que se muestran son muy realistas.

¿Cómo te ha afectado esta situación con el COVID-19 a nivel personal y profesional? ¿Cómo lo ves todo de cara al futuro?

No puedo predecir el futuro ni puedo decir cuándo volverá todo a la normalidad, ojalá pudiera, pero ha sido un reto. Estaba en un lugar en el que estaba mentalmente estable y la pandemia fue un tortazo en la cara porque me hizo darme cuenta de que no todo estaba tan bien como pensaba. Tener este tiempo para reflexionar y crecer fue bueno, también para relajarse. Ha habido altibajos: he vivido algunos de los mejores momentos de mi vida durante la cuarentena pero también algunos de los peores. Ha sido un viaje, y lo estamos superando entre todos.