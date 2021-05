El último concierto de Tina Turner: “Estoy cansada de cantar y de hacer feliz a todo el mundo”

"No quiero que la gente venga a un concierto mío y piense que ‘solía ser buena’”. Después de 50 años sobre las tablas, Anne Mae Bullock decidió que había llegado el momento de cerrar el telón para siempre. Como dijo en The New York Times: “Estoy cansada de cantar y de hacer feliz a todo el mundo... eso es todo lo que he hecho en mi vida”. El 5 de mayo de 2009, los altos tacones de la incombustible Tina, pisaron por última vez un escenario. Más de una década después de aquel adiós definitivo, la artista ha vuelto a despedirse de sus fans. Esta vez en forma de documental para HBO, llamado sencillamente Tina.

Las giras de Tina Turner, a partir de Private Dancer World Tour de 1985, habían abarrotado los estadios de todo el mundo, especialmente los de Europa. En 2000 había emprendido una ‘gira de despedida’ (Twenty Four Seven Tour) de 121 conciertos. Y parecía que realmente era la última de su carrera. Sin embargo, no fue así. Para sorpresa de sus fans, 8 años después, la cantante anunció otra gira, titulada Tina: 50th Anniversary Tour, con la que pondría fin a su carrera definitivamente. Turner quería conmemorar su medio siglo sobre las tablas, desde que a finales de los años 50’s se uniera a Ike Turner y a los Kings of Rhytm en St, Louis (Missouri). Entonces se llamaba Little Ann.

La sugerencia de Sofía Loren

¿Por qué la cantante se embarcó en un tour tan intenso? Era un show que dejaría exhausto a cualquiera que incluso tuviera la mitad de años de Turner. Ella misma lo contó en el Show de Oprah Winfrey el mismo día que anunció que se embarcaba en la gira mundial. Tina dijo que era un buen momento y que quería hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Y a continuación, confesó que su amiga, la actriz Sofía Loren, había sido quien le había sugerido que reconsiderara su retiro porque sus fans querían verla de nuevo. A Turner también le estimuló la asombrosa respuesta que había obtenido su actuación en los Grammy.

"Estaba en el show de Armani, en Milán, charlando con Sofía Loren. Le dije que me estaba tomando un respiro. Y ella me dijo ‘por cuánto tiempo’, y yo contesté, ‘oh... siete años’. Y entonces replicó ‘rómpelo, la gente quiere que regreses al trabajo’. Después de los Grammy, cuando regresé a casa en Zurich, la gente se me acercaba en el restaurante, en el servicio, en la calle... en todas partes. Empecé a recibir notas de los fans... algunas eran tan conmovedoras. Yo guardaba cada papelito... y de repente había una pila. LLamé a mi manager y le dije 'ha llegado el momento'”.

Tina Turner sobre el escenario en el año 1990 / Rob Verhorst (Getty Images)

Una gira agotadora y “nada fácil”

Para Tina Turner, que entonces tenía 70 años, además de ser una gira inmensamente lucrativa, fue también agotadora: arrancó el 1 de octubre de 2008, en Kansas City, pasó por más de 40 ciudades de Norteamérica y Europa, y realizó 90 actuaciones durante 6 meses. Más de un millón de espectadores acudieron a los conciertos y la recaudación sobrepasó los 130 millones de dólares.

Efectivamente, como reconocería después en Oprah's Next Chapter esa última gira no había sido nada “fácil”: tenía “que descansar todo el día” para poder actuar con el alto nivel de energía que requería el show. También dijo que se “sentía fatigada de cantar y bailar”, enfatizando cómo algunas canciones de la actuación eran para ella “un poco más duras” que otras.

En la entrevista de 2013, Turner confesó: “si alguna vez en el futuro regreso por cualquier razón”, tendría que “ser de otra manera” y el público tendría que aceptar un tipo diferente de espectáculo. Quizá, un show sin esos bailes enérgicos con altos tacones tan característicos en ella.

“Esto es todo, no voy a volver por nada”

Quizá esa noche del 5 de mayo de 2009, cuando Tina salió por última vez al escenario... fue un alivio. El concierto final de su Tour 50º Aniversario fue en el Sheffield Arena, en Sheffield, Inglaterra. Como en cada show, hizo un recorrido por canciones de toda su carrera, incluidas Proud Mary, River deep, Montain high, Goldeneye o Private dancer. El punto y final de la noche lo puso con Be tender with me baby, de su LP Foreing affair (1990). El público seguía aplaudiendo a rabiar cuando desapareció del escenario... para no volver nunca más.

Casi una década después, Tina Turner recordaba ese último concierto en una entrevista para la BBC: “Hicimos el mejor show, fue realmente maravilloso. Pero al día siguiente, junto a mi marido Erwin y mi cocinero, cogí un avión, respiré profundamente y dije ‘esto es todo, no voy a volver por nada’... Empecé a cantar sobre los 20 años y no he parado de hacerlo hasta los 70. Casi cada noche de mi vida la he pasado en un autobús, en un avión, en un coche, en un hotel. No he tenido vida, a excepción de eso. Realmente me siento muy cansada de cantar y bailar. Quiero estar en casa y ser normal”.

Última despedida de sus fans

Si bien después de ese último concierto de la gira Tina!: 50th Anniversary, Turner se retiró oficialmente, nunca ha desaparecido por completo. La cantante ha realizado apariciones públicas de forma esporádica y ha concedido alguna entrevista, aunque se ha vuelto más celosa de su vida privada. En estos años, Tina Turner ha superado graves problemas de salud, como un cáncer intestinal o una insuficiencia renal que superó gracias a que su marido, Erwin Bach, le donó uno de sus riñones.

En 2018 presentó su autobiografía, Tina Turner: My Love Story, y también apareció en varios shows televisivos para promocionar el musical dedicado a su extraordinaria vida Tina: The Tina Turner Musical. Pero ese año, en el mes de julio, su hijo, Craig, se quitó la vida. "Sigo sin saber qué le llevó a hacerlo", declaró en la BBC.

El 27 de marzo de 2021, Tina Turner ha vuelto a decir adiós a sus fans, y lo ha hecho a través de un documental de HBO sobre su vida y su carrera, llamado simplemente Tina. En el filme, cuenta cómo quiere entrar en el tercer y último capítulo de su vida: alejada de los focos. Y revela que tiene una especie de estrés postraumático como consecuencia del maltrato sufrido a manos de su primer marido, Ike Turner. Echando la vista atrás, Tina reflexiona: "No fue una buena vida. Lo bueno no hace balance con lo malo”.