A pesar de no tener una gran carrera musical, todos recordamos a Nick Kamen por su tema I promised myself. Según ha confirmado la BBC, ha fallecido a los 59 años después de una larga enfermedad. La noticia la dio su amigo y compañero en la industria musical Boy George, miembro de Culture Club, después de despedirse de él con un post en su cuenta de Instagram: “RIP al más bello y dulce hombre Nick Kamen” .

El cantante, de origen británico, viajó a Estados Unidos cuando era muy joven para triunfar en el mundo de la música, y saltó a la fama en 1984 cuando el fotógrafo Ray Petri lo presentó en la portada de la revista The Face. Sin embargo, el verdadero éxito en el mundo de la moda llegó un año después, con la aparición en uno de los anuncios más recordados de la marca de vaqueros Levi's, en el que aparecía en una lavandería. En el spot, Nick se quitaba la ropa mientras esperaba a que se terminara un ciclo de lavado. Así se convirtió en uno de los hombres más deseados del mundo.

Muere Nick Kamen, autor de 'I Promised Myself' y protagonista del anuncio más sexy de Levi's

De esta manera, rápidamente se distinguió como un icono de moda, y sus looks se copiaron a lo alrgo y ancho del mundo en los primeros años de la década de los 90. Su tupé y sus vaqueros, combinados con camisas blancas y jerséis negros de cuello alto fueron imitados por muchos seguidores.

Después de este hito, probó suerte en el mundo de la música. Kamen, cuyo verdadero nombre era Ivor Neville Kamen, trabajó con grandes de la música como Madonna, que actuó como su madrina, y en 1986 lanzaron juntos Each Time You Break My Heart.

Muere Nick Kamen, autor de 'I Promised Myself' y protagonista del anuncio más sexy de Levi's

Con este tema consiguió llegar al top 5 de las listas de Reino Unido, y gracias a este impulso, consiguió grabar hasta cuatro discos hasta los inicios de los noventa. Su canción más emblemática es I Promised Myself, que fue lanzada en 1990 y alcanzó el número 1 en ocho países europeos distintos.