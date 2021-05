Carlos Sobera celebra su aniversario con Patricia Santamarina con una imagen especial: “Nada más que añadir”

Carlos Sobera se ha convertido en el rostro del amor en la pequeña pantalla. Y es que el famoso presentador lleva desde 2016 organizando citas en el programa First Dates de Cuatro. Pero esta faceta romántica no solo es una cuestión televisiva, ¡ni mucho menos! Carlos está totalmente enamorado en la vida real.

Carlos Sobera lleva seis años casados con Patricia Santamarina. La pareja pasó por el altar en 2015. Lo hicieron en Tulum, México, lejos del foco mediático español. Este 4 de mayo, tanto Patricia como Carlos han celebrado su aniversario en redes sociales con unas fotos muy especiales.

Carlos ha decidido compartir una foto muy especial del día de su boda, donde aparece mirándola con ojos de enamorado. La pareja aparece sonriéndose, tocándose con las narices y vestidos de boda. Una preciosa imagen que demuestra lo bien que se lo pasaron aquel día.

“¿Se nota como la miro? Nada más que añadir”, ha escrito el famoso rostro televisivo junto a la imagen.

Patricia también ha rescatado una foto de aquel momento. En ella vemos a la pareja paseando cogidos de la mano por la orilla del mar, con un bosque tropical a sus espaldas y una enorme sonrisa en sus rostros. Vamos, la estampa del amor hecha imagen.

“En mi sitio favorito cogida de tu mano. Feliz aniversario”, ha escrito Santamarina junto a la imagen. “Toda la vida, estaría contigo...(cantando)”, ha contestado él.

Una historia de amor que no tuvo buen comienzo

Aunque la pareja ahora está felizmente casada, cuando se conocieron no se aguantaban, tal y como confirmó Patricia en el programa Mi casa es la tuya:

“Me caía fatal, le veía y le tenía rabia. Hasta me quitó una casa que me iba a comprar, cuando tenía que verle por trabajo iba jurando en arameo. Yo estaba ahí trabajando y ni le conocí, me negué”

Patricia aseguró que un día en el que tuvo que acercarse a su camerino para avisarle del retraso de una grabación todo cambió. Eso pasó hace 16 años y es que antes de pasar por el altar estuvieron como novios más de diez años. Sin duda, se trata de una de las parejas más asentadas de la industria del entretenimiento.