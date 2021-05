Beth recuerda ‘Dime’: “Hace 18 años que no la canto”

Beth vuelve a la música ocho después con un nuevo trabajo discográfico que lleva el título de Origen. Se trata de un álbum de estudio con el que retoma su carrera y también con el que pretende desligarse definitivamente de lo que queda de esa chica que fue finalista de la segunda edición de Operación triunfo y representante de España en Eurovisión 2020. En Fórmula TV ha recordado su experiencia en el festival y hablando largo y tendido de Dime, la canción que le otorgó a España una octava posición

"A lo largo de todos estos años me he dado cuenta de que la gente sigue adorando la canción. La siguen poniendo en muchas fiestas y eventos", dice la cantante en el citado medio. "Hace 18 años que no canto Dime. Mi guitarrista me dijo que hiciéramos una versión en plan Billie Eilish y sé que haría feliz a mucha gente, pero no sé".

En aquel momento, con veintipocos, Beth tuvo que aceptar lo que eligieron los espectadores, pero ella nunca estuvo satisfecha con esa elección. No obstante, la artista, con el tiempo, ha conseguido analizar lo sucedido y ahora lo relativiza todo mucho. "Ya han pasado más años y lo puedo entender mejor. Sin embargo, en ese momento, fue triste. Yo quería ir a Eurovisión, pero con una canción de mi estilo".

"Fui a vivir una experiencia y me lo pasé muy bien, pero hubiera sido todo más guay si hubiera cantado algo más de mi rollo. No pudo ser, lo asumí y lo intenté hacer lo mejor posible", añade. "Me he reconciliado con la canción, pero no la quería poner ni el primer disco. La pusieron de bonus track en contra de mi voluntad".

Beth también se pronuncia sobre su paso por Operación triunfo, el programa que le dio la fama. "Estoy completamente en paz con OT. Era muy fan del programa antes de entrar y lo sigo siendo. He visto las últimas ediciones porque es un formato que me gusta. No tengo ningún problema con que se me vuelva a relacionar con Operación triunfo. Me di a conocer allí".