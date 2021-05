Lito junto con El Mayor Clásico y Farruko recuperan el mejor ritmo de los 90 en su canción 'La 23'

La leyenda del hip-hop y "Master Lyricist" Lito MC Cassidy se une a los artistas El Mayor Clásico y Farruko para lanzar La 23, un tema atrevido y enérgico con el que pretenden no solo ponerte a bailar, sino también arrasar en el panorama musical urbano.

La 23 es un viaje sonoro que rebobina hasta los 90 y trae el mejor ritmo marcado por el dembow y mezclado con el talento de tres grandes artistas cuyo nombre resuena muy alto entre los grandes del espectro musical urbano.

La 23 está lanzado bajo BMG Right Entertainment y además de tener una letra de lo más pegadiza que se mete en tu cabeza y no la puedes sacar, su videoclip tampoco te dejará indiferente con su estilo desenfadado y provocativo que hace que no puedas dejar de verlo.

En un entorno underground, aparecen los tres artistas interprentando la canción La 23, rodeados de varias mujeres que no pueden dejar de bailar y disfrutan dandolo todo al ritmo de una música calurosa y electrizante como la que presentan estos tres artistas.

Un poco más sobre el artista Lito MC Cassidy

Lito MC Cassidy nació en Rio Piedras, Puerto Rico en 1975 en el seno de una familia humilde. Desde pequeño sintió pasión por la poesía y la escritura, de hecho, con tan solo 11 años ya escribía y publicaba poemas, pero no solo esto, sino que enseguida el hip-hop también se apoderó de la mente de Lito.

Los primeros MC que captaron su atención fueron algunos de los mejores del género como L.L. Cool J y N.W.A. e impulsado por artistas como Vico C, Ruben DJ o 3-2 Get Funky, Lito finalmente encontró un hogar artístico con DJ Eric y La Industria.

Firmando con Raphy Pina, Lito unió fuerzas con Polaco y lanzó Masacrando MCs (Special Edition) con excelentes críticas. El dúo pasó a producir clásico tras clásico,sin embargo, mientras que el género que conocemos hoy como reguetón se hizo conocido en todo el mundo, Lito también se convirtió en uno de sus principales artífices de la palabra, y cuando firmó con BMG, prácticamente todos los grandes nombres del reguetón estaban dispuestos a colaborar con él.

Lito no solo es admirado y respetado por los artistas más grandes y legendarios del hip-hop latino, sino que los expertos a menudo lo nombran en la discusión de GOAT (el mejor de todos los tiempos) junto con los nombres más importantes de la industria del pasado y el presente.

Lito lo tiene bien claro, sabe que su momento es ahora y no hay vuelta atrás, por eso, en su camino hacia la cúspide de la fama, tiene claro que no parará hasta conseguir todo lo que se ha propuesto y mucho más.