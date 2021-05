Michelle Rodríguez y su lucha por feminizar ‘Fast & Furious’: “No iba a ser una guarra”

Michelle Rodríguez ha sido una de las actrices que más ha luchado en Hollywood por feminizar una saga. La intérprete, que protagoniza junto a Vin Diesel una de las franquicias más rentables de la historia del cine, Fast & Furious, es una feminista reconocida que busca luchar por la igualdad de sexos y acabar con la cosificación de la mujer en las películas.

Rodríguez, que viene de liderar papeles femeninos fuertes que bien podrían haber sido sacados de lo mejor del universo Alien –solo hace falta pensar en esa tipa dura de Resident Evil o en la agente Ana Lucía Cortez de Perdidos–, no iba a tolerar que los directivos de Universal Pictures utilizaran a su personaje como les viniese en gana.

Según explicó su compañera de reparto Jordana Brewster en una entrevista con Entertainment Weekly, cuando Rodríguez leyó su papel en Fast & Furious respondió, tajante: "No, no pienso hacer esto". Y fue entonces cuando "lo cambió completamente", explica. "Pasó de ser una novia trofeo a un personaje con muchas capas".

La insistencia de Rodríguez en que los personajes femeninos de Fast & Furious no estuviesen sexualizados continuó, y vaya si se percibió en el resultado. Según Brewster, Michelle Rodríguez le soltó a los directivos la siguiente frase: "Ya sé que a vosotros en Hollywood os gusta todo eso, pero yo quiero que seáis realistas porque las cosas funcionan así. No pienso comportarme como una guarra frente a millones de personas, así que me perderéis si no cambiáis esto".

Fue entonces cuando los guionistas se vieron obligados a darle una mayor profundidad a su personaje y al resto de protagonistas femeninas de la serie. Así que podemos decir sin miedo a equivocarnos que si Fast & Furious es hoy una de las sagas más inclusivas de Hollywood (y no solo a nivel de géneros, sino también en cuanto a diversidad cultural), es gracias a Michelle Rodríguez y su lucha en favor del feminismo.

Como mero recordatorio: Fast & Furious 9 se estrenará en cines el próximo 2 de julio de 2021.