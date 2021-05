"¿Qué es esto, un despojo humano?": la reacción de Arturo Valls al ver a un concursante en pijama

Ayer se hizo historia en ¡Ahora Caigo!. En el programa que Arturo Valls presenta en Antena 3 suelen darse con frecuencia momentos muy graciosos, pero lo que ocurrió ayer fue inédito y totalmente inesperado tanto para la audiencia como para el propio presentador, que por un momento se quedó sin palabras.

Como siempre, Arturo Valls presentó dio la bienvenida a los espectadores del día para arrancar el programa y después dio paso al principal protagonista de la jornada: Borja Santamaría, más conocido como Borjamina. Sin embargo, cuando este entró en el plató, en vez de vestir ropa de calle como había hecho en los 20 programas anteriores que lleva en el concurso —un número récord, por cierto, y muy por encima de los 14 que logró mantenerse Merche— el joven acudió luciendo un pijama de rayas azules y blancas y llevando en la mano un osito de peluche.

"¿Pero qué es esto, un despojo humano?", fue lo primero que salió de la boca de Arturo Valls al ver a Borjamina, ante lo que Mireia, la colaboradora de Arturo en el programa le explicó que es que Santamaría no había tenido tiempo de irse a su casa desde el programa anterior. "¿Esto qué quiere decir, Borja?", insistió el presentador.

"Pues que ya no tengo más ropa. Ya no me compensa irme a mi casa. Además, vengo de quedarme a una fallando atletismo y mi amigo Seijo es juez de atletismo, así que no puedo volver", explicó el concursante, que dio a entender que se había quedado a dormir en el plató de Antena 3.

Un programa al más puro estilo del confinamiento

Pero el pijama de Brojamina no fue la único que en el programa de ayer de ¡Ahora Caigo! recordaba a la ya pasada época de confinamiento total. Maya, uno de los concursantes que intentaban ganarse un puesto en el área central el concurso, quiso mostrar al público una habilidad que desarrolló durante los meses de encierro y que ha ido mejorando hasta ahora: hacer toques con una pelota de tenis mientras cuenta un chiste.

"Empecé con el rollo de papel y me resultaba difícil...", le dio tiempo a explicar al participante después de hacer una demostración con la que logró desatar las risas del público del plató y justo antes de caer por la trampilla del programa.