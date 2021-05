Su vida "modesta" y "sacrificada" no evitó que Lauryn Hill entrara en prisión por evasión de impuestos

Ni sus trabajos benéficos, ni sus circunstancias familiares, ni su vida "modesta" y de "sacrificio" cuando se retiró de la música para proteger a sus hijos. Nada de esto tuvo en cuenta la jueza que dictó sentencia contra Lauryn Hill el 6 de mayo de 2013. La estrella del hip-hop había eludido sus obligaciones con Hacienda y fue condenada a tres meses de cárcel, más otros tres de arresto domiciliario.

Lauryn Hill, multimillonaria a los 23 años

A los 23 años, Lauryn Hill ya era multimillonaria. En apenas dos años, se había convertido en una de las grandes estrellas del hip-hop, y su nombre aparecía en los créditos de dos de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. The score (1996), el segundo y último disco que había grabado con The Fugees (junto a Wyclef Jean y Pras Michael) supera los 22 millones de copias. Y su debut en solitario, The Miseducation of Lauryn Hill (1998) ha vendido 10 millones y ha sido certificado con el Diamante.

Poco después del 'boom', Lauryn se retiró. Se sentía insatisfecha con la industria musical y con la presión de la fama. No obstante, siguió realizando conciertos esporádicamente y grabando temas, si bien se centró en el cuidado de sus seis hijos, cinco de ellos junto a Rohan Marley, hijo de Bob Marley.

Aunque The Miseducation of Lauryn Hill sigue siendo el único álbum de estudio de la artista, en 2002 grabó un MTV Unplugged No. 2.0 que despachó aproximadamente un millón de copias solo en Estados Unidos.

El juicio

En junio de 2012 Lauryn fue acusada de evasión de impuestos. Supuestamente, entre 2005 y 2007 había ganado casi dos millones de dólares en concepto de royalties de sus discos y de las películas en las que había aparecido, que no había declarado. También tenía pendiente el pago de los impuestos federales y estatales correspondientes a los años 2008 y 2009. Sus ingresos totales no declarados ante el fisco se situaban en torno a los 2'3 millones de dólares.

La cantante se presentó en el tribunal de Newark (New Jersey) y se declaró culpable de los tres cargos de los que se le acusaba. Su abogado aseguró que pagaría los impuestos atrasados que debía. Hill se enfrentaba a un pena máxima de un año de cárcel por cada uno de los tres cargos.

En un largo post que colgó entonces en sus redes sociales, Hill se explayó criticando el "clima de hostilidad, manipulación, prejuicios raciales, sexismo o discriminación" de la cultura pop. Y añadió: "Cuando estaba trabajando de forma regular sin sentirme afectada por las interferencias mencionadas, pagué mis impuestos. Solo dejé de hacerlo cuando tuve la necesidad de retirarme de la sociedad, con el objetivo de garantizar la protección y el bienestar de mí misma y de mi familia"

La sentencia

El 6 de Mayo de 2013, se dictó sentencia: tres meses de cárcel y otros tres de arresto domiciliario, además de un año de libertad condicional. Igualmente, se le impuso una multa de 60.000 dólares, que se suma al pago de un millón de dólares que le reclamaba Hacienda.

La juez Madeleine Cox Arleo, criticó a Hill diciendo: "No se trata de alguien que se presenta ante el tribunal en situación de pobreza. Se trata de un asunto penal. Los hechos dicen más que las palabras, y aquí no hay intención de pagar impuestos"

Su abogado argumentó que se tuvieran en cuenta sus trabajos benéficos y sus circunstancias familiares. Pidió libertad condicional.

El alegato de Hill

Durante su contundente alegato en el juicio, Hill explicó que siempre había pagado sus impuestos, pero que no pudo hacerlo durante el periodo de tiempo en el que se retiró de la industria musical "para salvaguardar la salud y el bienestar de mis hijos". Y añadió que el trato recibido cuando trabajaba en la música le llevó tomar la decisión de retirarse

Lauryn, dirigiéndose a la Jueza Madeline Cox, explicó que vivía "muy modestamente" y aseguró que la mayor parte del dinero que había ganado con su música, había ido a parar a otra gente. Describió su "vida de sacrificio, con muy poco tiempo para mí misma y para mis hijos", e insistió en que tenía intención de pagar, pero que no sabía cuándo.

En la sentencia, la jueza recordó a la cantante que los ciudadanos no son los que deciden cuándo hay que pagar al gobierno.

Ingreso en prisión

El 8 de Julio de 2013, Lauryn Hill entraba en el centro penitenciario de mínima seguridad de Danbury (Connecticut). Durante tres meses, la cantante convivió con el resto de reclusas en un edifico de dormitorios comunes, realizando tareas de mantenimiento, de cocina o jardinería

El 7 de Octubre, su abogada Nathan Hochman escribió este comunicado: "Ms. Hill ha salido hoy de la prisión federal después de cumplir sentencia. Ha sido liberada algunos días antes en base a una serie de factores... como el de su buena conducta. Ahora empezará un año de libertad bajo fianza con tres meses de confinamiento en casa durante ese año". Hochman también aclaró que Laury Hill ya había pagado todo lo que debía.

El mismo día que salió de prisión, publicó en su Twitter oficial una nueva canción llamada Consumerism, un tema movido que ponía el foco en varios 'ismos' como escepticismo o narcisismo. Lauryn quería "que esta música se escuchara mientras estaba encarcelada, ya que es un producto del espacio en el que estuvo viviendo mientras atravesaba algunos de los retos con los que recientemente se ha enfrentado".

Su vida "modesta" y "sacrificada" no evitó que Lauryn Hill entrara en prisión por evasión de impuestos

Lauryn Hill es historia

Lauryn Hill ha pasado a la historia, no por superar el reto de entrar en prisión. Es la primera rapera femenina que consigue un álbum Diamante. The miseducation of Lauryn Hill supera los 10 millones de copias y sitúa a la cantante en la misma lista de Michael Jackson (Thriller), Adele (21) o Britney Spears (Baby one more time).

Lauryn Hill también hizo historia cuando su único álbum en solitario fue nominado a 10 premios Grammy (de los que consiguió cinco). Era la primera mujer que recibía tantas nominaciones en una noche.

En 2015, el álbum fue incorporado a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, formando parte del Registro de Grabaciones Nacionales y cimentado su estatus de icono cultural.