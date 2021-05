Micro TDH y Myke Towers apuestan por el amor propio en ‘El Tren’: ¡mira el vídeo y la letra!

En ocasiones, es mejor decir adiós a la persona de la que un día de enamoraste. Ya sea porque no os acabáis entendiendo o porque vuestras ideas se encuentran en caminos distintos. Esto es de lo que Micro TDH y Myke Towers hablan en El Tren, una canción de ritmos urbanos que llega para conquistarnos.

Lo cierto es que no solo los sonidos que dan vida al tema son el atractivo de este, sino también su letra. Y es que en ella, ambos apuesta por el amor propio al romper con esa persona que te hace daño. Es mejor dejarla ir para que cada uno haga su propia vida. Ésta es la historia del propio Micro TDH que, con el corazón roto, llena de alegría sus versos para transformar el sentimiento de dolor en música.

Pero este tema producido por Ovy On The Drums no ha llegado solo, sino acompañado de un videoclip grabado en Miami. Garabato ha sido el encargado de la dirección y la producción creativa. En las imágenes que componen el clip, nuestros protagonistas interpretan el tema haciendo un recorrido por las vías de trenes abandonadas.

Con la unión de ambas voces, nada podía salir mal. Y es que no solo Myke Towers es el que triunfa con sus temas mundialmente, sino también su compañero venezolano. Micro TDH ha logrado alcanzar grandes cifras con temas como Ni Vivo, Ni Muerto con Lasso, Ámate, Dime Cuántas Veces Remix con Justin Quiles, Rels B y Lenny Tavarez, e incluso Te Vi con Piso 21. ¡Es imparable!

Ahora suma un nuevo éxito a su carrera de la mano de uno de los puertorriqueños más escuchados. En tan solo unas horas, el videoclip ha superado el millón de reproducciones, y está a punto de llegar al segundo.

Y a ti, ¿qué te parece lo nuevo que traen Micro TDH y Myke Towers?