Childish Gambino demandado por una supuesta violación de derechos de autor en ‘This Is America’

El rapero Kidd Wes, nombre artístico de Emelike Nwosuocha, ha demandado al también rapero Childish Gambino por una supuesta violación de los derechos de autor en la canción viral de 2018 y ganadora de dos premios Grammy, This Is America.

La demanda se puso en Nueva York este pasado seis de mayo y los documentos de la corte federal de Estados Unidos reclaman que es “claramente similar” a su canción, Made In America, subida a la plataforma de Soundcloud dos años antes del lanzamiento de This Is America.

Wes y sus abogados alegan que es “casi idéntica rítmica, lírica, temática de composición y contenido de interpretación en las secciones del estribillo -o 'gancho'- que son las piezas centrales de ambas canciones”. En la lista de acusados no solo se encuentra el vocalista, sino el co-escritor Young Thug, el productor Lüdwig Goransson, Kobalt Music, RCA Records y Sony Music Entertainment, entre otros.

Los abogados de Kidd Wes han declarado a Pitchfork que “las similitudes entre las dos piezas musicales son más que una coincidencia y equivalen a una infracción”. Aseguran que el "señor Nwosuocha confía en sus afirmaciones y simplemente busca el crédito y la compensación que se merece por el uso no autorizado de su música". Gambino no ha respondido públicamente a estas acusaciones de momento.

Puedes escuchar las dos canciones aquí.

Childish Gambino demandado por una supuesta violación de derechos de autor con ‘This Is America’

Childish Gambino demandado por una supuesta violación de derechos de autor con ‘This Is America’

Recordemos que This Is America fue un auténtico hit en 2018 por el mensaje en contra de la violencia policial y las armas de fuego en el país, además de la defensa a la comunidad afroamericana, entre otras denuncias de Donald Glover, nombre real del acusado. Una mezcla de trap y góspel que obtuvo el reconocimiento de Mejor Canción y Mejor Videoclip en los Premios Grammys de 2019.