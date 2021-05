Marta López se convierte en la segunda expulsada de ‘Supervivientes 2021’

La semana pasada formaron la lista de nominados Melyssa Pinto, Tom Brusse, Omar Sánchez y Marta López. Entre las dos chicas había una gran rivalidad y habían dejado claro que no se soportaban la una a la otra. Pues bien, a lo largo de la semana supimos que la ganadora en esta batalla era Melyssa que era la primera salvada por la audiencia.

Le siguió los pasos su ex novio. Tom Brusse era el segundo salvado. La cosa estaba entre el novio de Anabel Pantoja y la colaboradora de Sálvame. Finalmente fue Marta la que resultó expulsada.

En su discurso de despedida en la palapa ha desvelado cuál es su verdadero premio. “Quiero decirle a Olga que aquí hay un premio de 200 mil euros, por el que mata todo el mundo, pero el premio que me llevo yo contigo no tiene valor. Te quiero muchísimo y solo por haberte conocido vale la pena entrar aquí", le decía a la mujer de Antonio David Flores que estaba visiblemente emocionada y tocada por la expulsión de su amiga.

También ha tenido unas palabras para el resto de sus compañeros. “A Omar y Alejandro, os digo lo mismo, os quiero muchísimo. Gracias por el concurso que me habéis hecho pasar. Tom sé que voy a estar fuera con él, que nos vamos a llevar fenomenal, con Carlos. Me da muchísima pena porque me hubiera encantado vivir, aunque solo fuera una semana con ellos”, decía al resto de supervivientes.

Y sí, también tenía unas palabras para Melyssa: “Enhorabuena, me alegro, has ganado. Ya puedes disfrutar y pasarlo bien. Y a Gianmarco, te deseo mucha suerte, igual que a Valeria”.

Y Jorge Javier Vázquez, que es muy de picar a los concursantes le ha pedido a Alexia Rivas unas palabras para Marta. “No he tenido tiempo de convivir con ella, solamente en la pre convivencia. No sé cómo nos hubiéramos llevado, pero sí que sé que ella tenía muchas ganas de estar aquí, lo ha demostrado, le hacía muchísima ilusión y yo lo siento muchísimo, se lo he dicho a ella y para mí ha sido una gran concursante y de verdad que lo siento mucho”, decía la concursante.

Rumbo a Playa Destierro

Así ha salido de la palapa si saber que todavía tenía que llegar a Playa Destierro para encontrarse con Lola y Palito y batirse en duelo con ellas. La audiencia ha vuelto a votar, pero ha decidido que sea ella la que se convierta en la segunda expulsada de esta edición tras Antonio Canales.

Jorge Javier reconocía que le daba mucha pena que tuviera que abandonar el concurso. "A mí también, la verdad que tenía mucha ilusión, pero parece ser que no caigo bien, que no gusto y lo tengo que asumir”, aseguraba Marta.

Y cuando Jorge repetía que no era justo ella admitía que “es un palo. ¿Tú sabes la ilusión que tenía, las fuerzas que he puesto, el empeño, las ganas? Pero no gusto".

Marta López ha puesto rumbo a España y seguro que va a ser una buena comentarista del concurso.