Jaleel White confiesa que sus compañeros de ‘Cosas de casa’ le odiaron: “Me derrumbé”

El rostro de Jaleel White es bien conocido por todo el mundo. Su papel como Steve Urkel en la mítica sitcom Cosas de casa lo catapultó a la fama mundial, convirtiéndose rápidamente en un icono de la cultura popular. Sus excéntricos tirantes, sus gigantescas y ridículas gafas y su chirriante tono de voz hicieron que este personaje, que en inicio iba a ser esporádico, se transformara en uno de los favoritos del público y, por tanto, en uno de los más importantes de la serie.

Pero en su viaje a través del humor televisivo Jaleel White no lo pasó tan bien como pudiéramos imaginar. De hecho, en el rodaje se dieron situaciones de enorme tensión entre él y algunos compañeros, que llegaron a odiarle por algunas de las escenas que rodó. ¿Fue pura envidia por haber eclipasdo a las verdaderas estrellas de Cosas de casa o simplemente una cuestión de valores?

En una entrevista con Uncensored TV el actor que diera a Steve Urkel, que ahora ha vuelto al escenario mediático tras fundar su propia empresa de venta de marihuana, ha confesado que Reginal VelJhonson y Jo Marie Payton le metieron un duro rapapolvo en más de una ocasión. Uno de los momentos de más tensión entre la pareja y White fue cuando este se vistió de mujer para un par de secuencias.

"Me hicieron saber que no estaba sirviendo bien a mi raza por ponerme aquel vestido amarillo", explicó White. "Lloré como un bebé al final del día. Me derrumbé", añade el actor, explicando que ambos actores, especialmente VelJhonson, veían una actitud degradante hacia su comunidad que un actor negro se travistiera de esa forma. La situación fue tan dolorosa para White que tuvo que venir su padre a dejar las cosas claras en el rodaje.

"Llevo toda la semana viendo a mi hijo preparar esta interpretación. No va a volver a interpretar este personaje nunca más", zanjó. "Pero él no tendría que soportar la carga de unos adultos que no aceptan que un chaval interprete a una niña solo por pura diversión".