Primera imagen de Armie Hammer tras meses desaparecido por sus escándalos sexuales

Los últimos meses han sido negros para Armie Hammer y su carrera profesional. Sus reiterados escándalos sexuales (aquí te los contamos con más detalle) han minado su trayectoria en Hollywood. Su futuro como actor pende de un hilo, si es que tal hilo no se ha roto ya y el actor está en un interminable descenso hacia el vacío.

Desde que conocimos la última denuncia sobre las extrañas y pseudo-parafílicas prácticas sexuales de Hammer, el actor ha estado completamente desaparecido del radar mediático. La noticia más reciente de él databa de hace un par de meses, cuando perdió su último proyecto cinematográfico y a su representante y se vio obligado a mudarse.

Hoy, sin embargo, la estrella de Call Me By Your Name y Rebeca ha vuelto a copar titulares después de que unos paparazzis lo encontraran sentado junto a varios amigos en un chiringuito en las islas Caimán, donde lleva recluido desde que el escándalo comenzara a hacerse una bola de nieve. Es la primera imagen que tenemos del actor desde que en enero se 2020 hiciera su última publicación en Instagram:

En estas fotografías publicadas por Page Six –que se suman a las de hace unos días en las que fue visto cenando con una misteriosa mujer rubia– el actor aparece con una camiseta gris, unos pantalones cortos, gafas de sol y unas chanclas marrones. Tiene el pelo rapado y no parece haber desmejorado su aspecto físico a pesar de la más que evidente tensión con la que debe cargar le ha hecho adelagazar unos cuantos kilos.