Ava Max, Álvaro de Luna, Aitana, C. Tangana… Favoritos para el último Nº1 del estado de alarma

Este sábado por la noche termina el estado de alarma y todos confiamos en que eso signifique el inicio de una nueva etapa de progresiva vuelva a la normalidad. Una de las pocas cosas que se han mantenido inalterables en todo este tiempo ha sido la lista de LOS40, que en esta próxima edición promete cuatro horas de emociones fuertes. De ella saldrá el número uno de la lista para los siguientes siete días, que desde el sábado pasado está en poder de Aitana con 11 razones.

Tan favoritos como la catalana son otros artistas que ocupan actualmente puestos de cabeza. En el #2 está Ava Max, en el #3 Álvaro de Luna, en el #4 C. Tangana y en el #5 Purple Disco Machine. Todos ellos ya han sido número uno. En sexta posición encontramos a uno que aún no ha llegado a lo más alto: The Kid LAROI con Without you. Veremos si de entre todos ellos surge el nuevo líder, aunque con los vuelcos que estamos viendo en las últimas semanas prácticamente cualquiera podría alzarse con la victoria final.

En el capítulo de candidatos, solo uno opta a entrar en lista. Se trata de Galaxia, el nuevo single de Sidecars. La banda madrileña de rock puede regresar al chart, donde hasta hace poco brilló con Mundo imperfecto. Que logren o no su objetivo depende de los oyentes, y de los apoyos que les brinden en Twitter con el HT #MiVoto40Sidecars. Los de Juancho, por cierto, serán los encargados de dar su Voto VIP… ¡A ver cuál es su canción favorita de la lista!

Seguimos tirando la casa por la ventana para agradeceros vuestra fidelidad y el hacernos líderes del fin de semana cada sábado, y en esta ocasión Tony Aguilar sorteará dos lotes con iPhone 12 Purple y AirPods Pro, por enviar por SMS PREMIO al 23040. Los oyentes que voten en antena (902 39 40 40) serán obsequiados con el BluRay de Mulán. (Con motivo del lanzamiento de Raya y el último dragón regalaremos todo el mes películas de princesas Disney fuertes y valientes).

¡Y aún hay más! Recordaremos a Nick Kamen, el intérprete de Promised myself, que falleció esta semana. Tony nos pondrá al día del cartel de LOS40 Primavera Pop. La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos, novedades, noticias… Y así hasta las dos de la tarde (una en Canarias)… ¡Te garantizamos que no habrá tregua!