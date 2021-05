Elton John y la historia de su nombre: “Odiaba Reginald y cuando me convertí en Elton John todo fue genial”

Durante 25 años Reginald Kenneth Dwight cargó con su nombre como si de una mochila pesada se tratara. No solo pensaba que era horrible, había demasiados recuerdos tristes asociados a él. Tan pronto como empezó a hacerse un nombre en la música, decidió que no podía ser conocido con un nombre hacia el que sentía tanta aversión. El 7 de Mayo de 1972, Reinaldo cambió oficialmente su nombre a Elton Hercules John.

“Odio la palabra ‘Reg’. Es un nombre horrible”

El 25 de Marzo de 1947, nació Reginald Kenneth Dwight en Middlesex, un histórico condado del sureste de Inglaterra. Reinaldo creció sintiendo un gran rechazo hacia ese nombre que le habían puesto Sheila y Stanley, sus padres. “Siempre me sentí incómodo con mi nombre cuando era niño, Reg, Reginald. ¿Cómo puedes llamar a un niño Reg? ¡Es una pesadilla para una persona joven! Nunca me gustó el nombre”, cuenta el artista en su ‘box set’ de cuatro CD’s To Be Continued… (1990).

En una entrevista para Vox Pop de 1987, ampliaba: "Nunca me gustó particularmente ser Reg Dwight. Tenía demasiados recuerdos infelices. Odiaba la palabra 'Reg’. Es un nombre horrible".

El 7 de Mayo de 1972, Reginald Kenneth Dwight cambió legalmente su nombre. Y se convirtió en Elton Hercules John. “Cuando me convertí en Elton John, es como si recibiera una nueva oportunidad en la vida. Tan pronto como fui Elton, todo fue genial. Era como una nueva personalidad”

¿Cómo puedes llamar a un niño Reg? ¡Es una pesadilla para una persona joven!

“Quería elegir un nombre que nadie tuviera”

Pero ¿de dónde procede el nombre artístico elegido por Reg? En 1962, Reg y sus amigos habían formado una banda llamada Bluesology. Algunos años después, acompañaban a grupos americanos de soul y R&B como los Isley Brothers, Patti LaBelle o los Bluebelles. En 1966 se convirtieron en los teloneros de Long John Baldry, y tocaron 16 veces en el mítico Marquee Club. Fue en esa época cuando Reginald escogió su nuevo nombre. Él mismo lo cuenta en una entrevista de To Be Continued… (1990): “Yo estaba en Bluesology, y volvíamos de algún concierto con Long John Baldry, y cogimos un autobús desde el aeropuerto de Londres hacia el centro de la ciudad. Alguien dijo ‘Tenemos que hacerlo ahora, así que ¿cómo te vas a llamar?’”

“El saxofonista de la banda se llamaba Elton Dean, era muy buen saxofonista de jazz, y el otro único Elton que podía recordar era Elton Hayes, quien grabó la canción ‘The owl and the pussycat’. Así que tomé ‘Elton’ de Elton Dean y ‘John’ de Long John Baldry. Quería elegir un nombre que nadie tuviera, y fue tan rápido como lo cuento... Elton John es la persona que Reg Dwight siempre quiso ser, y hay muchas cosas de Reg Dwight que Elton quiere ser también”.

Un retrato de Elton John en su casa de Windsor (Reino Unido) en 1972. / Michael Putland/Getty Images

“Me convertí en Elton John en el club Troubador de Los Ángeles”

El 25 de Agosto de 1970, Elton John voló a Los Ángeles en el que fue su debut en Estados Unidos. Ofreció ocho conciertos en seis noches en el famoso Troubadour. En aquella época, la perspectiva de visitar América era tan tentadora para sus colegas británicos, que le acompañaron un montón de amigos. Además de su banda, John, que entonces tenía 23 años, viajó con Bernie Taupin, con su manager Ray Williams o con su productor Steve Brown, entre otros. "Éramos una pandilla", recuerda el letrista. Esos conciertos impulsaron definitivamente la carrera de Elton John, y de ser un nombre desconocido se transformó en una gran estrella del rock.

Fue durante esos shows en la ciudad californiana cuando de verdad nació Elton John: “Realmente me convertí en Elton John en el club Troubador de Los Ángeles esa primera noche. Ya era Elton John antes de eso, pero fue entonces cuando verdaderamente me lancé como Elton John. Después de eso, ya no hubo vuelta atrás, en un montón de sentidos”.

Hércules, el caballo del chatarrero

Aun pasarían dos años hasta que definitivamente Reginald Kenneth haría oficial su nuevo nombre Elton Hércules John. ¿Por qué escogió Hércules como segundo nombre?. Al parecer, no lo hizo por el dios romano, el hijo de Júpiter, sino por un caballo.

Una de las series cómicas británicas más famosas en los 60's y en los 70's fue 'Steptoe and Son'. La protagonizaban Wilfrid Brambell y Harry H. Corbett en los papeles de Albert y Harold Steptoe, chatarreros que vivían en Shepherd’s Bush, Londres. El carro que utilizaba Harold Steptoe para su trabajo diario era tirado por un caballo llamado Hércules. El joven Reg Dwight era seguidor de la ‘sitcom’ y cuando llegó el momento de cambiar formalmente su nombre, y hacerlo oficial, decidió añadir el nombre del caballo de Steptoe.

Elton ‘John’ no procede de ‘John’ Lennon

En el biopic de Elton John, Rocketman, de 2019, hay una escena en la que se explora la génesis del nombre de Sir Elton. En la película, Taron Egerton (Elton John) está en un pequeño autobús después de un concierto con su grupo Bluesology, cuando le pregunta a Elton Dean cómo se sentiría si adoptara su nombre. El saxofonista respondió con preocupación, reticente. Pero a John no le importó. Posteriormente, cuando está en la oficina de un productor, le preguntan por su nombre artístico, y en ese momento dirige su mirada hacia un disco de los Beatles que está en la pared y apuntando hacia John Lennon, se decanta por 'John'. Pero lo que se cuenta en la película, no es del todo exacto como ya había explicado el propio artista.

El obituario de Long John Baldry

Y para corroborar que el apellido de Elton John procede del cantante de blues Long John Baldry (John William "Long John" Baldry), he aquí su obituario (falleció en Julio de 2005) en The Guardian: “Baldry formó Steam Packet con el organista Brian Auger, y posteriormente contrató, como grupo de acompañamiento a Bluesology, cuyo pianista Reg Dwight eligió el nombre artístico de Elton John combinando el primer nombre de Baldry con el del saxofonista de la banda, Elton Dean”.

“Los sabios consejos de Baldry, cuando Dwight atravesaba una crisis de identidad sexual, fueron conmemorados en la canción de Elton John Someone changed my life tonight (Alguien cambió mi vida esta noche)”.