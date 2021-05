'Strong enough', la canción que Cher grabó cuando pensaba que "era demasiado vieja para hacer un disco dance"

A pesar de sus dudas iniciales ("era demasiado vieja para hacer un disco dance"), Cher confió plenamente en las canciones de Believe. Escuchándolas, uno podía preguntarse '¿quién es esta chica tan joven?'. Joaquín Luqui obtuvo la respuesta cuando entrevistó a Cher en los estudios de LOS40: "soy como una niña en muchos sentidos". Uno de esos temas que "atrapan" y que impulsaron la carrera musical de la artista a los 52 años, fue Strong enough. Fue el segundo y último nº1 de Cher en LOS40. El primero había sido Believe.

Strong enough se incluyó Believe (1998), el álbum que la artista californiana Cherilyn Sarkisian dedicó a su ex marido Sonny Bono, quien había fallecido algunos meses antes, el 5 de Enero de 1998. Cuando Cher lo grabó, no atravesaba por uno de sus mejores momentos, ya que su anterior disco, el recopilatorio de versiones rock y country "It's a man's world" (1995), no había cubierto las expectativas, y las críticas no habían sido nada favorables. Rob Dickins, presidente de Warner Music en Reino Unido, pensó que lo único que la cantante podía hacer para superar el bache era centrarse en su público gay y grabar un álbum dance.

"Demasiado vieja"

Sin embargo, Cher no estaba interesada en la música dance. Por un lado, pensaba que no era un género con "canciones auténticas". Por otra parte, la artista se veía "demasiado vieja" para incursionar en el género.

Strong enough fue el punto de partida, una de las dos canciones con las que se puso en marcha el disco que situaría a Cher en top de las listas internacionales. Coincidiendo con el lanzamiento de Believe, la cantante visitó los estudios de Los 40 Principales y durante su charla con Joaquín Luqui, explicaba: "Yo hago disco por disco, canción por canción. La historia de este disco ... solo tenía dos canciones que eran 'Strong enough' y 'Dov'è l'amore', fueron las dos canciones con las que todo empezó. No estaba segura de que quisiera hacer un disco dance. Una de las razones es que quizá era demasiado vieja para hacer un disco dance, quizá se iba a percibir como si entrara en un área reservada a los chicos jóvenes"

"Soy como una niña"

Cher tenía 52 años cuando grabó Believe. Por eso pensaba que ya no tenía edad para la música dance. Al mismo tiempo, escuchando las canciones del álbum, uno podía preguntarse '¿Quién es esta chica tan joven?'. Eso es lo que hizo Joaquín Luqui, que también pedía a la artista que desvelara el secreto de su eterna juventud. La carcajada de Cher fue sonora: "Creo que realmente soy infantil... soy como una niña en muchos sentidos y creo que muchos artistas son así. No estoy interesada en crecer "

"Algo que te atrapa emocionalmente"

Cher empezó a grabar el repertorio de Believe en la primavera de 1998, en Inglaterra, con los productores Mark Taylor y Brian Rawling en los Dreamhouse Studios de Londres. Ese distanciamiento musical absoluto respecto a sus anteriores discos, con canciones que capturaban la "esencia de la era disco'... no fueron para la cantante ningún escollo, a pesar de sus dudas iniciales.

Para ella, lo importante de la música es que te atrape y te emocione. Y los temas que grabó para Believe... tenían esa cualidad: "Para mí la música es toda la música, algo que te atrapa emocionalmente... que va a algún lugar dentro de tu cerebro y te llega lo que escuchas. Mi canción favorita es A Whiter Shade of Pale de Procol Harum, y todavía no tengo ni idea de lo que habla. Pero cuando escucho el sonido, me atrapa, es como magia. Para mí, una de las épocas más felices que viví en los 70's fue bailando con 'I will survive' (de Gloria Gaynor)... la música dance fue una parte maravillosa de mi vida. Y esto (Belive) es un dance diferente, pero es un poco lo mismo".

"Absolutamente creyente"

El título del álbum, Believe (Creer), era también el del tema estrella del disco. Se convirtió en el mayor hit de Cher, y en uno de los singles más vendidos en la historia. Fue su regreso por la puerta grande. Al hilo del título, Joaquín Luqui preguntaba a Cher "¿Eres creyente?". La artista respondió con rotundidad: "Absolutamente. Siempre. No creo que puedas ser artista sin creer. Una extraña combinación, porque algunas veces puedes estar muy deprimida, decaía, triste... pero tienes que seguir creyendo, incluso cuando estás muy abajo. Si siempre tienes fe, algo magnífico puede pasar... todo va a pasar".

Su último nº1 en LOS40

Strong enough, el segundo single de Believe, es un tema con fuertes reminiscencias de la música disco de los 70's. Como la mayor parte del material del álbum, Cher no participó en su composición. La escribieron los ingleses Paul Barry y Mark Taylor. El videoclip está dirigido por Nigel Dick y se estrenó mundialmente a principios de 1999.

Junto a Believe, Strong enough fue la canción más destacada del álbum, y uno de los mayores éxitos en la carrera de Cher. Después de más de 30 años cantando y 22 álbumes publicados, la cantante californiana conseguía sus dos primeros y únicos nº 1 en LOS40.

Believe alcanzó el primer puesto el 26 de Diciembre de 1998. Menos de cinco meses después, el 8 de Mayo de 1999, Cher se situaba en el pódium de LOS40 con Strong enough. Fue la última vez que lo conseguía, y eso que la carrera de la diva ha continuado. Su último lanzamiento fue el disco de versiones de ABBA Dancing Queen de 2018.