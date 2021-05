Maluma, J Balvin, Coldplay, Ana Guerra y P!nk se preparan para el calor con sus nuevas canciones

Aunque no lo creas, el verano está a la vuelta de la esquina. Aunque el 21 de junio quede aún lejos en tu mente, cuando menos te lo esperes el calor llega a tu vida para quedarse durante unos meses. Y es que basta con hacer cuentas de cuánto ha pasado desde que dimos la bienvenida al 2021 para comprobar la rapidez del paso de tiempo. ¡Ya van cinco meses!

Sea como sea, las canciones de nuestros artistas favoritos no nos han abandonado en ningún momento. Tanto es así que cada viernes nos hemos encontrado con una larga lista de nuevos temazos entre los que poder elegir y convertirlos así en nuestra propia banda sonora. Y este 7 de mayo no iba a ser menos. ¡Dale al play a las novedades musicales de la semana!

Viernes 7 de mayo

Maluma - Vamo' a Gozárnola. El colombiano ha aprovechado para lanzar una posible propuesta para canción del verano. Con unos ritmos tropicales y urbanos, el artista lanza este tema con unas vibras muy positivas. De hecho, levanta el ánimo a cualquiera que lo escuche.

J Balvin - 7 De Mayo. Otro colombiano que ha protagonizado las novedades de la semana es J Balvin. El artista ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto con el lanzamiento de este ritmo de sonidos urbanos entre los que predominan los del trap. J Balvin utiliza todos y cada uno de sus versos para contar la historia de su propia vida hasta llegar a convertirse en uno de los mayores referentes de la escena.

Coldplay - Higher Power. La banda británica ha presentado su nuevo tema con la participación de Thomas Pesquet, ingeniero espacial, piloto y astronauta francés. Ha sido él el maestro de ceremonias de este estreno desde la Estación Espacial Internacional. Coldplay nos regala un auténtico himno protagonizado por los sonidos del teclado y los ritmos ochenteros. "Es una canción que comenzó en un teclado pequeño en un lavabo a principios de 2020", explica la banda.

P!nk - All I Know So Far. La cantante ha vuelto con un nuevo sencillo. Se trata de una balada protagonizada por los sonidos de la guitarra. Este tema avanza los sonidos de su próximo álbum. Además, el estreno de la canción llega de la mano del de su documental en Prime Video.

Ozuna - Tiempo. Pero si pensabas que los temas de los colombianos eran los únicos de ritmos urbanos que protagonizarían la semana, estabas completamente equivocado. Ozuna llega con un tema de reggaeton que habla de conquistar a la chica que le gusta.

David Guetta - Get Together. El DJ francés nos levanta de la silla al ritmo de un tema de lo más pegadizo. Con unos sonidos noventeros, Guetta ha convertido esta canción en la banda sonora favorita de miles y miles de personas alrededor del mundo. Y es que sus ritmos transmiten una energía de lo más positiva.

Lérica, Mau y Ricky - Hijos Contigo. Los gaditanos se unen a los venezolanos en un tema con una fusión muy especial. ¿Alguna vez habías escuchado un tema de pop/rock con toques urbanos? Pues ambos dúos lo han hecho posible en esta tan esperada colaboración. Su letra es una declaración de amor a la chica de la que están enamorados.

Micro TDH, Myke Towers - El Tren. Ambos artistas nos deleitan con un tema de ritmos también urbanos. Aunque uno de los mayores atractivos es su letra. En ella ambos apuestan por el amor propio tras romper con esa persona que les hace daño. En ocasiones es mejor dejarla ir para que cada uno haga su propia vida.

Ana Guerra - Tik Tak. La tinerfeña ha apostado por una balada para presentarnos su nueva etapa musical. Un tema que ha conquistado a todos sus fans, quienes dan la bienvenida a una Ana Guerra natural y dispuesta a conquistar las listas de éxitos. Su letra habla de aprovechar el tiempo con la persona que te gusta.

Xuso Jones, Bombai - Tequila. ¡Más vibras positivas! El murciano y la banda valenciana se une en un tema pop urbano que trae frescura, diversión y sonrisas. Y es que con la unión de ambos artistas, no podíamos esperar otra cosa. Tequila es un tema perfecto para escuchar en estos tiempos tan confusos que todos vivimos.

Bebe Rexha, Travis Barker - Break My Heart Myself. El nuevo álbum de Bebe Rexha ya está aquí, y con él ha llegado un repertorio de lo más variopinto. Entre sus temas está esta colaboración con el batería de Blink-182, Travis Barker. ¡Unos sonidos imparables!

María Escarmiento - Déjame Sola. La cantante no falla en sorprendernos. Con unos sonidos alternativos, la cantante vuelve a deleitarnos con su estilo oscuro. Tal y como indica su título, habla de la necesidad de romper lazos con la persona que le hace daño.

Otros de los artistas que se preparan para el verano son Conan Gray con Astronomy, Macaco y Natiruts con Eu Quero Tudo, Thalia con Mojito, Lennis Rodriguez con Déjame El Viernes, Baby K y Omar Montes con Pa Ti, Rels B con Como Antes, Princesa Alba con Acelero y Leïti Sene con T-Rex.