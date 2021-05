Hotel Flamingo cuenta con varios chicos Disney para ‘Crónica adicción’

El pasado 2019 Andrea Guasch y Rosco decidieron crear Hotel Flamingo y comenzar una andadura musical juntos que complementaba su relación personal. Desde luego, la química que tienen como pareja es innegable. No dejan de dar pasos en este camino que ahora tiene nueva parada en Crónica adicción, su segundo single.

Todavía no hay fecha para lo que será su primer disco, pero poco a poco vamos conociendo su propuesta que ahora nos trae un nuevo vídeo para el que han contado con varios chicos Disney. Lucía Gil, nuestra compañera Paula Dalli o Ramón San Román. Todos ellos ya compartieron pantalla en su día con Andrea.

Y que conste que no son las únicas caras que te van a sonar. El chico de los teclados seguro que no te resulta desconocido y es que todos los que crecimos con Los Serrano no podemos olvidarnos de Víctor Elías que cada día está más presente en su papel de músico.

El amor como cura

Todos ellos visibilizan esa idea de que el amor puede ser como una adicción, pero de las buenas y positivas. Así es como ellos entienden su relación, desde la perspectiva más positiva y así es como lo que quieren transmitir. Y ellos lo cantan a ritmo de pop.

Y han querido dar forma a esta idea dentro de un psiquiátrico donde ellos son pacientes. La única cura a su enfermedad y su adicción es poder estar juntos.

Este tema, tomo el relevo de Deja que me lance y es otro de los diez que formarán parte de su próximo disco en el que viajarán desde el pop al rock pasando por el country y que no tardará en ver la luz.

Está claro que la suerte de coincidir en el reparto de La llamada, de Los Javis, les ha cambiado la vida y, por lo que podemos ver, para mejor. Su pasado en televisión o en talent show como La voz les ha dado unas tablas que despliegan en este nuevo proyecto.