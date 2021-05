Prinny Presents NIS Classics Volume 1 ya tiene fecha de lanzamiento para Nintendo Switch

Prinny Presents NIS Classics Volume 1 llegará a las Nintendo Switch europeas el 3 de septiembre de 2021. Así lo ha confirmado NIS America desvelando que este paquete incluirá dos juegos: Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered y Soul Nomad and the World Eaters, que regresan con su sistema de juego único, sus personajes inolvidables, unos gráficos mejorados y todos los contenidos descargables de las versiones originales.

Esta es la primera entrega de una colección que hará las delicias de todos los amantes de los juegos de rol y estrategia. Incluye dos juegos que ofrecen más de 60 horas de diversión, así como una exclusiva edición de lujo en formato físico que incluye un CD con la banda sonora y un libro de arte (con música y arte de ambos juegos). ¡Gracias a este paquete, los fans de antaño podrán recordar sus juegos favoritos mientras que los nuevos jugadores podrán descubrir dos auténticas joyas!

Aventuras interminables en cualquier parte: Dos fascinantes clásicos del género del rol y estrategia en un mismo recopilatorio, de tal modo que tanto los nuevos como los viejos jugadores podrán disfrutar de una duradera experiencia de juego en cualquier parte.

Regresan los comedores de mundos: Ábrete paso hacia la gloria con el primer relanzamiento de Soul Nomad desde su estreno original en el año 2007. ¡Descubre la profunda jugabilidad y la cautivadora historia del original en una plataforma de juego moderna!

Phantom Brave... ¡al completo!: Esta versión completa de Phantom Brave incluye todas las aventuras de exploración de islas, personajes inolvidables y la jugabilidad táctica que tanto te gustaron en el original… ¡y, a mayores, todo el contenido adicional que se incluyó en posteriores versiones!