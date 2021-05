‘Los hombres de Paco’ opinan: ¿sería aceptada por la sociedad actual la relación de Sara y Lucas?

La vuelta de Los Hombres de Paco ya está aquí. Este mismo lunes, 10 de mayo, los Pacos están de vuelta. Lo hacen por todo lo grande, con una nueva tanda de episodios y con todos sus protagonistas. De este modo, Paco Tous, Pepón Nieto, Neus Sanz, Carlos Santos, Hugo Silva y Michelle Jenner volverán al barrio de San Antonio para dar vida a los personajes que los lanzaron al estrellato.

No se trata de un reencuentro de dos episodios, sino de una temporada nueva. Así que, tal y como asegura Atresmedia, va a haber Pacos para rato. ¡Y que suerte para todos aquellos seguidores de la serie.

Eso sí, algunas de las tramas que nos engancharon hace quince años, cuando empezó la serie, hoy no podrían ser posibles. Desde algunos chistes hasta la relación entre Sara y Lucas. ¡Y es que ella solo tenía 15 años en la primera temporada cuando fantaseaba con Hugo Silva!

Para hablar de este tema, del reencuentro y de su primer recuerdo en la serie, Paco Tous, Pepón Nieto, Neus Sanz y Amparo Larrañaga han hablado con LOS40. Dale al play y mira la entrevista completa.

Sobre la relación de Sara y Lucas

La pregunta era obligada: ¿estaría bien vista la relación de Sara y Lucas hoy en día? Amparo Larrañaga, la nueva incorporación de Los Hombres de Paco, lo tiene claro:

“Yo creo que sí. Punto. Sería diferente si fuese una tía de treinta y un chico de dieciséis. No vamos a engañarnos. Creo que todavía hay más tabú en eso”.

Pepón Nieto ha dicho que ahora, como sociedad, “tenemos el pellejo más fino” y “nos ofendemos más por cosas”. “Seguramente esa es una de las cosas que ahora no se hubiese permitido. Que Lucas, que era un tío que tenía 30 tacos, pues tuviera una relación con una chica que era menor de edad”, ha continuado diciendo.

“Hoy en día estoy seguro que eso no hubiese sido así y que hubiesen tenido más cuidado con que fuese mayor de edad”, ha explicado el actor.

¿Por qué Rita se quedó con acento murciano?

Neus Sanz también nos ha contado por qué su personaje de Rita es murciana. La actriz ha recordado aquel primer día que le tocó rodar la serie y en el que estaba muy perdida:

“Yo miré al director y le dije ‘hola, yo soy Rita, ¿cómo la quieres? murciana, de Valladolid… Yo estaba perdida y me dijo ‘¡hazla como quieras!’. Así que me salió murciana”.

Amparo Larrañaga habla sobre Periodistas

Amparo Larrañaga fue una de las protagonistas de una de las series más recordadas de Telecinco: Periodistas. La ficción estuvo en antena de 1998 a 2002, con un total de 119 episodios.

La actriz estuvo hasta la sexta temporada. En tiempos de reencuentros televisivos, hemos querido saber si se ha hablado de la vuelta de esta serie. Amparo ha contestado lo siguiente:

“Me lo preguntan mucho. Otra experiencia para mí brutal. A mí me pilló un momento personal en el que acababa de tener un hijo. Decidí dejar la serie en ese momento porque quería vivir la maternidad, que era la última y lo sabía. Fue importantísimo para mí. Reconozco que a nivel personal mío, la magia que he visto aquí (Los Hombres de Paco), no era la que yo tenía. Hablo a nivel personal.”